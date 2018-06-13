Джиджи Хадид привлекла внимание цветным гимнастическим трико

Джиджи Хадид Фото: AUG/face to face/globallookpress.com В Нью-Йорке раздали премии CFDA — награды, которые Cовет дизайнеров Америки присуждает за достижения в области индустрии моды. Актрисы, звезды шоу-бизнеса и модели вышли на красную дорожку в надежде получить титул самой стильной. Модель Джиджи Хадид премию не получила, но хотя бы попыталась. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Джиджи старалась привлечь к себе внимание любым способом. И своего добилась: девушку в таком многоцветье трудно не заметить. Мне ее комбинезон напоминает то ли гимнастическое трико, то ли костюм для слалома. Или легинсы для фитнеса. Словом, что-то удобное и функциональное для занятий спортом. Но никак не наряд для вечернего выхода.