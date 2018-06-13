Правее правого

На прошлой неделе «Лента.ру» рассказывала об истории стиля субкультуры скинхедов на ее родине в Великобритании в 1960-70-е годы. В этот раз речь пойдет о моде российских скинхедов, которые в отличие от британцев в основном разделяли националистические взгляды начиная с конца 1980-х и до наших дней.

— Почему ты носишь Levi's? Levi's твои — жидовские джинсы. — Потому что, когда я вернулся из Ирака, мой брат подарил мне эти джинсы. Понимает ли он, за что мы боремся? Нет. Но я точно не позволю сионистскому конгломерату решать, что мне носить. Фильм «Абсолютная власть» 2016

Правые ультраправые движения в России начали зарождаться в середине 1980-х, и одежда, разумеется, была одним из важных элементов, с помощью которого националисты формировали свой имидж. Националистические движения 1980-х вроде общества «Память» вышли из «Общества охраны памятников». Движение переосмысливало исторические процессы, его участники занимались реконструкторством и носили «белогвардейскую» форму, по большей части состоящую из доработанной формы советской армии.

Позже появилась собственная форма военного образца, состоящая из черных гимнастерок с погонами, черных брюк, заправленных в черные яловые сапоги, черные кители со стоячим воротником и погонами. Зимой использовались шинели, пилотки и фуражки с овальными кокардами «царского» образца. На пуговицах были не советские звезды с серпом и молотом, а царские двуглавые орлы. Популярной была и реконструкция казачьей формы. Это сейчас люди в казачьей форме стали стандартным пейзажем городской среды, но в конце 1980-х они выглядели крайне эпатажно.

На смену «памятникам» пришли более милитаризированные баркашовцы. Дресс-код данной формации состоял из черной военной формы, берета, военных ботинок и повязки на рукаве. Многие участники движения, особенно в регионах, носили обычную военную форму, которую привезли из армии либо купили в ближайшем военторге.

В России мода на ретровоенную форму довольно быстро ушла в прошлое, но в США она все еще имеет место — в наши дни участники Национал-социалистического движения (NSM) проводят свои митинги в форме, явно копирующей форму НСДАП прошлого века. Ку-клукс-клан остается верен тем же белым балахонам, что и 150 лет назад.

Милитари-стиль вообще является отличительным знаком правых в Соединенных Штатах. И это не столько дань моде, сколько стиль жизни — тот самый way of life, о котором говорили скинхеды 1960-70-е годы в Великобритании. Многие правые скины, в особенности в Штатах, прошли армейскую службу. В Германии и вовсе систематически раскрывают неонацистские ячейки в рядах Бундесвера.

В итоге военная форма была и остается важным элементом правой скинхед-моды во всем мире. Правые в Соединенных Штатах, как правило, тесно связаны с милитаризированными радикальными структурами по типу гражданской милиции. Мода у этих людей формируется в милитари-магазинах по соседству.

Не удивительно что в январе 2017 года магазин по продаже оружия разместил рекламу, на который были изображены предполагаемые клиенты, противостоящие толпе антифашистов. На плакате фигурировала надпись: «Антифашисты, сегодня не ваш день». Многие современные бренды, ориентированные на ультраправую публику, имеют в своих коллекциях вещи в стиле милитари. Более того, сейчас можно наблюдать второе рождение любимого бренда скинхедов 1990-х Alpha Industries, который изначально шил одежду для Вооруженных сил США.

Возродили моду на куртки-бомберы современные дизайнеры, включив их в свои новые коллекции 2013 года. Alexander McQueen, Dior, Victor&Rolf предлагают куртки-бомберы из кожи с контрастными манжетами и кнопками. Stella McCartney разработала вариант куртки-бомбера из кружева, шелка и кашемира. Дизайнеры Pinko тоже не отказались от облегченного варианта куртки, сшив ее из нейлона мятного оттенка и декорировав кружевными вставками и вышивкой на спине.

Школьный звонок… Первый урок… Бомбер и нож. Бей чертей, всех уничтожь!

Цунар первый принял этот нож Бомбер спас тебя — твой лучший друг. С его бомбера капает кровь Это сделал подкупленный мент. Коррозия металла, «Бей чертей»

В начале 1990-х в правые ряды приходили в основном из фанатского движения. В то время в России эти субкультуры по большей части были неразрывно связаны между собой. Большая часть ультраправых модников отказывалась принимать участие в крупных движениях по типу РНЕ («Русское национальное единство») и к их мешковатой форме относилась весьма скептически. Основным атрибутом скинхеда 1990-х был бомбер или полевая куртка M65. Оригинальную куртку могли купить немногие по причине высокой цены — бомберы намного дороже, чем кожанки из Турции, которые носили гопники и братки всех мастей.

Вскоре спрос породил предложение, и на рынках во многих городах страны появились недорогие китайские черные бомберы со знаменитой оранжевой подкладкой. Цены на них были более чем умеренными. Эти куртки носились практически круглогодично: зимой под них надевали теплый вязаный бабушкой свитер. Оригинальная куртка М-65 не имела воротника, чтобы пилоту удобнее было размещать ремни парашюта. В среде же скинхедов ходила байка, что это сделано специально для того, чтобы в драке противник не мог схватить тебя за шиворот.

Оранжевая подкладка тоже имела свой функционал. Она была нужна была пилоту в случае аварийной посадки: он должен был вывернуть курту, чтобы его можно было легче найти с воздуха. Фанаты выворачивали свои куртки, чтоб было проще понять, кто свой, а и кто чужой в драке. По одной из версий изобретателями этого были спартаковские хулиганы из «фирмы» Flint's Crew.

В особо сильные морозы многие наматывали на шею «розу» (шарф) любимой команды.

В ходу были камуфляжные штаны, которые также приобретались на рынке ввиду наличия там модных расцветок в отличие от унылых мешковатых зеленых изделий из военторга. Особенно продвинутые пользователи одевали джинсы неизменно голубого цвета, но опять же в виду их дороговизны широко распространения особенно в регионах они не получили. Завершающий штрих — армейские ботинки. В провинции многие промаршировали в них вплоть до 2000-х годов.

Также нельзя обойти стороной использование такого аксессуара, как подтяжки. Наиболее актуальными были подтяжки в цветах российского или немецкого триколора. Затем пришла мода на узкие подтяжки, которые были настоящим дефицитом. Подтяжки были не просто элементом гардероба — спущенные подтяжки означали, что «боец к драке готов», поэтому многие носили подтяжки исключительно в таком виде, подчеркивая свою брутальность.

Первый магазин компании «Доктор и Алекс» — «Обувь XXI века» начал работать 1 октября 1998 года в районе метро «Войковская». Это по-настоящему эпохальное событие, наконец, открыло московской публике доступ к знаменитым ботинкам Dr. Martens, Grinders и Shelly's. Наибольшей популярностью пользовались ботинки Grinders с высоким голенищем и неизменным металлическим стаканом. Похожие ботинки носил главный герой фильма «Американская история Х» в знаменитой сцене убийства афроамериканца, вошедшей в народный фольклор как «кусай бордюр».

Эта сцена стала прямым руководством к действию для многих скинхедов того времени. «Гриндара» буквально сметали с полок. Правда, в отличие от китайских бомберов позволить их себе мог далеко не каждый. Ответом на популярность «гриндарсов» стало появление российской фирмы Camelot. Она позиционировала себя как польский бренд и изготавливала обувь, напоминавшую образцы английских марок, но по куда более приемлемым ценам.

Как правило, ботинки носились с черными шнурками, но наиболее отчаянные вдевали белые, которые говорили, что их обладатель очистил землю от инородца. Несбыточной мечтой для многих скинов стали знаменитые ботинки Panzer со свастиками и рунами зиг на подошвах, выпущенные американским брендом Aryan wear. Данный дресс-код являлся классическим в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Эталонный облик скинхеда тех времен включал ботинки с высоким голенищем, камуфляжные штаны или подвернутые джинсы, подтяжки, футболку с радикальным изображением и куртку-бомбер.

Когда к середине 2000-х годов ультраправое движение радикализировалось, а за преступление на почве национальной розни стали давать серьезные сроки, подобная мода сошла на нет. В конце десятилетия подобным образом одевались уже антифа-скинхеды, которые пытались таким образом возродить дух 1969 года. Молодежь, которая остается верна традициям этой моды, можно встретить и сейчас, но расценивать это можно лишь как косплей тех времен.

Мода на тяжелые ботинки сошла на нет. Американский правый бренд Aryan wear закрылся. Shelly's со своей знаменитой моделью Rangers специализируется на женских туфлях, а Grinders начал выпускать ковбойские сапоги. Единственным брендом, который остался верен своим корням и сумел выжить в конкурентной борьбе, стал Dr. Martens. Более того в 2010 году у бренда открылось второе дыхание: классические ботинки модели 1460 стали появляться в гардеробах людей, весьма далеких от скинхед-моды. В Dr. Martens были замечены Джаред Лето Роберт Паттисон , Элис Эрскин и другие звезды первой величины.

Впрочем, в Великобритании традиционный стиль скинхедов сохранился. Встречаются семьи, где скинхед-традиции передаются от отца к сыну. Разумеется, вместо китайских подделок европейские скинхеды, придерживающиеся традиций, носят оригинальные Dr. Martens, джинсы Levi's, поло либо клетчатые рубашки Fred Perry и оригинальные куртки Ben Sherman. Подобный стиль уже давно не говорит ничего конкретного о политических взглядах человека

Помни я теперь крутой, У меня Lonsdale свой. Купил его я в Детском Мире, Clock work times — Lonsdale

«Через пять минут прошел еще один моб, явно стремившийся к слиянию с первым. И еще один — через десять. В основном, это были молодые, лет по 20, парни, одетые по моде их хардкора: рубашки в мелкую клетку, голубые джинсы, кроссовки. Нашего любимого оружия, говнодавов с титаном, почти ни у кого не было, но большая часть бойцов несла в руках пакеты, и у всех в руках были стеклянные бутылки. Ну, стратеги, писец на ваши бритые головы!» — это строки из книги «Умри, старушка» Сергея Спайкера Сакина, которую он написал в 2003 году.

Примерно в этот период времени хулиганы и правые скинхеды начали отходить от моды на тяжелые ботинки и бомберы. Причин тому несколько:

— усиление контроля правоохранительных органов за экстремистскими группами. Подобный вид одежды однозначно вызывал подозрение и назывался «палево» или «ходить на палеве». Серьезную «акцию» в такой униформе провести стало невозможно, так как каждый милиционер имел ориентировку на скинхедов.

— появление доступного интернета. С открытием множества интернет-клубов любознательные любители экстремизма смогли получить доступ к вожделенной информации о правых движениях в Европе и Штатах.

— выход страны из кризиса и появление у населения средств на поездки за рубеж. Первыми путешественниками стали футбольные хулиганы, которые и привезли в Россию моду на стиль casual.

— банальное удобство. Оказалось что драться, ходить на футбол и концерты значительно удобнее в кроссовках и олимпийках, чем в тяжелых ботинках.

— появление определенного дресс-кода, позволяювшего выделить из толпы своих.

Первую одежду, которая начала поступать в Россию, привезли футбольные фанаты. Ввиду высоких цен одним из основных мест, которые посещали «выездюки», были не бары, а магазины секонд-хенд, где болельщики затаривались на полную катушку. Многим профессионалам своего дела удавалось полностью отбить свои выезды за счет перепродажи одежды. Местом оптовых закупок также стали секонд-хенд-рынки в Харькове (на улице Героев Труда) и Киеве (Шулявский рынок). Тем более что шопинг можно было совместить с посещением ультраправых концертов «Перун фест», «Концерт памяти Яна Стюарта» и «Коловорот».

Скинхед того времени мог быть запросто одет в джинсы Levi’s, которые зачастую были единственными в гардеробе по причине высокой цены, и клетчатую рубашку Burberry. Очередным поворотным моментом для моды правых скинхедов стало открытие двух магазинов Lonsdale: на четвертом этаже «Детского мира» на Лубянке и в одном из переулков Арбата. Эти места стали обязательными к посещению всеми гостями столицы, которые приезжали туда на матчи своей команды. Цены на Lonsdale не были столь высоки, а в «правоте» этого бренда практически никто не сомневался.

В первой половине 2000-х гардероб российского скинхеда состоял из кроссовок (идеальный вариант New Balance), голубых джинсов (желательно бренда Levi`s) тенниски или клетчатой рубашки (Lacoste, Fred Perry, Merc, Lonsdale, Ben Sherman) и бейсболки. Эти бренды часто пользуются популярностью в среде футбольных хулиганов Европы, но вот среди скинхедов Старого Света, за исключением пары наименований, они не столь популярны.

Вторая половина первого десятилетия 2000-х годов характеризовалась радикализацией правого движения. Ввиду ужесточения борьбы с экстремизмом множество правых ушло в глубокое подполье и полностью отказалось от какой-либо моды. Это были годы террора, которые дали нам имена Николы Королева, Максима Базылева, Дмитрия Боровикова и многих других. Для этих людей, которые и формировали мнение правой молодежи, вопрос стиля был вторичен. Основная идея — «прямое действие». Все вышеупомянутые персонажи носили самую неприметную одежду, чтобы слиться с обывателями. Максимум, что они могли себе позволить, — это переодеться в камуфляж на сборах, которые проводились в лесах.

Это вылилось в непродолжительную моду на лаконичный черный стиль в одежде. Национал-социалисты из «Черного блока» и Wotanjugend рекомендовали приходить на Русский марш в 2015 году в черной одежде, а вместо масок использовать солнцезащитные очки. Часть активистов одевалась подобным образом и в повседневной жизни. Темные брюки, толстовки «фантом» или «ниндзя», закрывающие лицо, черные очки. Революции не произошло, а в толпе этот стиль привлекал даже больше внимания, чем одиозные бомберы, и быстро сошел на нет.

Ближе к 2010 году правое движение столкнулось с очередным размытием дресс-кода. Стиль casual также стали использовать начинающие набирать силу антифашистские группировки. В качестве модного ответа на это возникали подчеркнуто правые бренды одежды, которые включали и милитари, и повседневный стиль. Пожалуй, одним из наиболее известных среди них стал бренд Thor Steinar.

Первое время этот достаточно редкий бренд достать было непросто. Тем не менее он пришелся по вкусу правой публике, так как четко противопоставлял себя остальным «обывательским» брендам, а для антифашистов был, что красная тряпка для быка.

В Европе, ввиду отсутствия радикального противостояния на улицах, войны между правыми и левыми перетекли в борьбу с брендами. Несколько антифашистских организаций, в частности, инициировали ряд судебных процессов, в результате которых Thor Steinar даже пришлось изменить логотип. Впрочем, в правой среде благодаря этим искам бренд только набирал популярность вплоть до 2009 года, когда часть акций владеющей им компании была приобретена инвестором из Дубая.

Последовавшие за этим разгромы магазинов и продолжавшиеся иски со стороны антифашистов изрядно потрепали нервы владельцам, которые начали отвергать наличие каких бы то ни было связей с правой средой. Согласно новому позиционированию бренд представлялся общественности как неполитический.

Несмотря на это до сих пор логотип Thor Steinar можно видеть на участниках ультраправых маршей, посетителях концертов правых исполнителей и даже депутатах саксонского ландтага от Национал-демократической партии Германии (НДПГ). Воспользовавшись шатким положением Thor Steinar, в Германии возникли еще две марки одежды, абсолютно не стеснявшиеся своей правой направленности: Erik and Sons и ANSGAR ARYAN. И если «Эрик и сыновья» делали ставку на языческое наследие, то бренд ANSGAR ARYAN пошел дальше и выпустил куртку на молнии, на спине которой красовалась надпись Swastika.

Изображение данного символа запрещено законами практически всех европейских стран, но ведь закон ничего не говорил про надпись. В новом десятилетии правые бренды начали появляться практически во всех европейских странах, и каждый из них имел свои отличительные национальные особенности будь то сербская Otadzbina («Отчизна»), польский Pretorian или венгерский Warrior.

Основные правые бренды России и Украины «Белояр» и SVA STONE начали свой путь с производства тематических футболок к различным концертам. С ростом популярности и оборотов «Белояр» стал изготавливать ветровки, детскую одежду, куртки-анораки, штаны и всеми любимые бомберы. Сейчас в их коллекции даже присутствует кожаный бомбер за 30 000 рублей. Украинский бренд SVA STONE также смог перейти от пошива футболок к производству такой технологически сложной одежды, как женские платья, рубашки, детская одежда и камуфляж.

Таким образом, мода ультраправых скинхедов на постсоветском пространстве прошла длинный путь от копирования исторической военной формы и паразитирования на известных брендах к созданию своего собственного модного пантеона.