Драгоценности из коллекции Рокфеллеров ушли на аукционе за $20 млн

Во вторник, 12 июня, на аукционе Christie's были проданы ювелирные украшения из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров на общую сумму 20 миллионов долларов. Самым дорогим лотом из 189, выставленных на продажу, стало платиновое ожерелье, украшенное 73 бриллиантами весом от 7 до 1 карата. Оно было продано за 1,572 миллиона долларов, передает ТАСС

Золотой браслет, украшенный 13 бриллиантами, ушел за 576 тысяч долларов, перстень с бриллиантов в 20,47 карата — за 444 тысячи. Платиновый перстень с огромным изумрудом в 10 карат в обрамлении бриллиантов был оценен в 187 тысяч долларов.