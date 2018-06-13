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Драгоценности из коллекции Рокфеллеров ушли на аукционе за $20 млн
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Драгоценности из коллекции Рокфеллеров ушли на аукционе за $20 млн 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Во вторник, 12 июня, на аукционе Christie's были проданы ювелирные украшения из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров на общую сумму 20 миллионов долларов. Самым дорогим лотом из 189, выставленных на продажу, стало платиновое ожерелье, украшенное 73 бриллиантами весом от 7 до 1 карата. Оно было продано за 1,572 миллиона долларов, передает ТАСС.
Золотой браслет, украшенный 13 бриллиантами, ушел за 576 тысяч долларов, перстень с бриллиантов в 20,47 карата — за 444 тысячи. Платиновый перстень с огромным изумрудом в 10 карат в обрамлении бриллиантов был оценен в 187 тысяч долларов.
Дэвид Рокфеллер — внук Джона Рокфеллера, создателя нефтяной компании Standard Oil и одного из первых долларовых миллиардеров в США, напоминает ТАСС.
В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей Соединенных Штатов Америки. Рокфеллеры в нем оказались на 23 месте, их совокупное состояние было оценено в 11 миллиардов долларов.
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