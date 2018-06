Проданные с молотка драгоценности Рокфеллеров принесли 20 миллионов долларов

Ювелирные украшения Пегги и Джона Рокфеллеров были проданы на аукционе Christieʼs на общую сумму в 20 миллионов долларов. Самым дорогим из 189 лотов стало платиновое ожерелье, украшено 73 бриллиантами весом от семи до одного карата. Его стоимость составила 1,572 миллиона долларов.

Jewels from The Peggy and David Rockefeller Collection totaled 3,119,500, $ tripling its pre-sale estimate and bringing The Collection total to 835 $M #philanthropy pic.twitter.com/RSOMhaL5RD

— Christieʼs (@ChristiesInc) June 12, 2018

576 тысяч долларов принес золотой браслет с 13 бриллиантами, 444 тысячи долларов — перстень с бриллиантом в 20,47 карат. В 300 тысяч долларов оценили кольцо с ярко-желтым бриллиантом в 5,31 карата, в 287 — бриллиантовый перстень с камнем в 5,63 карата и в 187 — платиновый перстень с огромным изумрудом в десять карат.

Ранее Пятый канал сообщал, что распродажа коллекции Рокфеллеров за одну ночь принесла 646 миллионов долларов.