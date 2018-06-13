Вязаные, ультракороткие, с принтами и не только: выбираем 20 самых модных топов из масс-маркета

В этом материале ты не найдешь неподъемных сумм и подписей «Цена по запросу». Зато найдешь 20 крутых и модных топов по очень доступным ценам. Скорее листай галерею!

Давай разбираться, какие футболки и топы будут в тренде летом. Во-первых, стоит обратить внимание на вязаные модели. Мода на фестивали напрямую связана с появлением этой тенденции. Мини-топы, похожие на лифы бикини, вязаные майки и футболки — идеальная униформа для посещения не только «Коачелы», но и крутого локального феста. Сочетай такой топ с джинсами клеш или брюками-трубами, чтобы создать ретрообраз. Для тепла набрось на плечи джинсовку. И не забудь про круглые очки!

Второй по популярности тренд, который, кстати, подарили летние вечеринки, — спортивные топы… из прозрачных тканей или расшитые пайетками. Большинство их этих моделей играют чисто декоративную функцию и отлично смотрятся поверх купальника. Если, например, твой отдых затянется до ночи, а на пляже уже начнется вечеринка, просто надень прозрачный топ — и вперед, на танцпол.

Не стоит забывать и о различных футболках, ведь с недавних пор они стали основным элементом базового гардероба. В своем же лучше иметь минимум четыре разных варианта. Помимо классических белой и полосатой, найди свою идеальную футболку с кричащей надписью, мультяшным героем или эмблемой любимой группы. Носить такие футболки можно с цветными костюмами, джинсами-мом или комбезами, но в этом случае советуем отстегивать одну лямку, чтобы принт был виден.

Летом-2018 не сдают своих позиций и женственные топы в бельевом стиле, и топы-распашонки, и асимметричные топы. Большинство моделей делают интересным даже casual образ на основе джинсов. А если добавить босоножки на каблуке — считай, ты уже звезда.

И не забудь, что этим летом никуда без спортивного стиля. Майки с американской проймой, контрастными полосами, широкими резинками и эмблемами спортивных клубов уместны не только во время тренировок, но даже на свидании. Главное — правильно их подать. Помни, что любой, даже крайне спортивный, look можно сделать женственным с помощью аксессуаров: больших сережек, крутого клатча, яркого ремня, часов или же обуви.

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Фото: архивы пресс-служб