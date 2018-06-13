Модные тенденции: 7 ярких образов для велопрогулок

Лето, то время, когда можно перемещаться по городу так, как вам заблагорассудится, пешком или на машине, на велосипеде, или на самокате, на лонгбордах, или роликах. Выбор остается за вашими предпочтениями. Модные тенденции: 7 ярких образов для велопрогулокНо судя по тому, как много парковок для велосипедов сейчас можно увидеть в Москве, и какое количество дорожек для них же можно обнаружить в городе, мы смело заявляем, что преобладающее большинство все же отдает предпочтение именно велосипедам. Утром, на велосипедах едут на работу, вечером на прогулку… Именно поэтому, мы решили подобрать образы, которые подойдут к тому или иному случаю, и будут удобны при использовании велосипеда.

Встреча с друзьями Если вы любитель активного отдыха, и готовы с друзьями поехать на пикник в один из парков города, а на улице 30 градусов тепла, смело можно оставить кардиган дома

и не бояться замерзнуть даже при условии, что при прогулке на велосипеде вас автоматически преследует легкий ветерок.

Футболка BURBERRY Мюли MINNA PARIKKA Сумка MARC JACOBS Шорты ONE TEASPOON

Если же вы решили после

велопрогулки заглянуть с подругами в ресторан на сытный обед или вкусный ужин,

легкий сарафан и соломенная сумка, которую вы можете закинуть в корзинку

велосипеда — отличный вариант. Только не переборщите с длиной мини, так вы рискуете оголить совсем ненужные части тела!

Сарафан TORY BURCH Соломенная шляпа DOLCE & GABBANA Эспадрильи MANEBI Очки ILLESTEVA

Свидание

Выглядеть на велосипеде мило

и романтично — легко! Брючные шорты, объемная блуза, правильные аксессуары — и вуаля — вы прекрасны! Только оставьте всю яркую одежду дома, акцентируйте своё

внимание на нежных и пастельных тонах. Шорты LIU JO Блуза 3.1 PHILLIP LIM Сандалии CALLEEN CORDERO Сумка CHLOÉ

Но в том случае, если вы предпочитаете яркие цвета или хотите покорить своего спутника с первой минуты

своим сногсшибательным образом, вам в помощь идет плиссированное красное платье

на тонких бретелях и аккуратные черные мюли, в которых легко будет крутить

педали.

Платье VINCE Мюли ALEKSANDER SIRADEKIAN Сумка ULLA JOHNSON Повязка DONIA ALLEGUE Деловая встреча

Если у вас наметилась деловая встреча, а вам всенепременно хочется добраться до места встречи на велосипеде, не стоит себе отказывать в столь малом. При необходимости произвести

правильное первое впечатление на деловой встрече, наш выбор обычно падает на брючные костюмы в сочетании с высокой шпилькой. При жаре в таком образе будет

невыносимо душно и некомфортно, потому предлагаем оставить дома пиджак, и даже

самые удобные туфли сменить на аккуратные босоножки — все-таки на велосипеде

едем!

Брюки ROCHAS Топ SIMON MILLER Сандалии

VALENTINO Сумка DOLCE & GABBANA Очки GARRETT LEIGHT

Офис

Рабочий дресс-код требует

выглядеть официально, а вам очень хочется прокатиться на велосипеде с утра? Не беда! Как и в школьные времена соблюдаем правило: «белый верх, черный низ», и разбавляем это дело яркими лоферами и подходящей к ним сумкой. Брюки, блуза, лоферы GUCCI Сумка STAUD Спорт

Если же для вас велопрогулки — способ сжечь съеденные за день калории, и вы уничтожаете следы

преступления в вечернем и немноголюдном парке, то предлагаем вам надеть на себя

спортивные шортики, кроп-топ и любимые кроссовки, а в поясную сумку сложить все самое необходимое и смело направляться в бой!

Топ CONVERSE Шорты PUMA Кепка TRACK & FIELD Сумка PRADA Кроссовки Nº21 Читайте также: Модные тренды: 20 вещей в горошек, без которых не обойтись этим летом 5 советов: Какую одежду носить, чтобы казаться выше