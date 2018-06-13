Есть ли белье? — Полуголая Вики Одинцова всерьез озадачила подписчиков

Российская модель Вики Одинцова выложила очередной горячий снимок в Instagram. Судя по фото, загорелая красотка отдыхала на яхте у берегов Средиземного моря. На ней надета лишь рубашка, при этом непонятно, есть ли на девушке нижнее белье или купальник.

Подписчики были всерьез озадачены вопросом, надела ли модель что-то под рубашку. Мужская часть аудитории предсказуемо пришла в восторг, а женская не стала придираться и сочла эротичный снимок вполне эстетичным.

— Голливуд и рядом с тобой не стоял! Самая красивая девушка! — восхищается подписчик.

— Есть ли трусики и бюстгальтер? — гадает второй.

— Какие приятные цвета! — пишет подписчица.

24-летняя Вики Одинцова — известная в интернете модель из Петербурга. Девушка постоянно радует поклонников смелыми и откровенными фотографиями. Журналисты приписывали ей романы с основателем социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также певцом Егором Кридом

Ранее Пятый канал сообщал, что Вики Одинцова выложила совершенно голое фото.