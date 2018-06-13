Ещё
Есть ли белье? — Полуголая Вики Одинцова всерьез озадачила подписчиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Есть ли белье? — Полуголая Вики Одинцова всерьез озадачила подписчиков 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Российская модель Вики Одинцова выложила очередной горячий снимок в Instagram. Судя по фото, загорелая красотка отдыхала на яхте у берегов Средиземного моря. На ней надета лишь рубашка, при этом непонятно, есть ли на девушке нижнее белье или купальник.
Подписчики были всерьез озадачены вопросом, надела ли модель что-то под рубашку. Мужская часть аудитории предсказуемо пришла в восторг, а женская не стала придираться и сочла эротичный снимок вполне эстетичным.
— Голливуд и рядом с тобой не стоял! Самая красивая девушка! — восхищается подписчик.
— Есть ли трусики и бюстгальтер? — гадает второй.
— Какие приятные цвета! — пишет подписчица.
24-летняя Вики Одинцова — известная в интернете модель из Петербурга. Девушка постоянно радует поклонников смелыми и откровенными фотографиями. Журналисты приписывали ей романы с основателем социальной сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также певцом Егором Кридом.
Ранее Пятый канал сообщал, что Вики Одинцова выложила совершенно голое фото.
Пятый канал: последние новости
Проданные с молотка драгоценности Рокфеллеров принесли 20 миллионов долларов «Трансофобы!» — девушку-трансгендера выгнали из женской примерочной Знаменитый бренд «Евросеть» вскоре прекратит существование
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой116
Пуговка показала «беременный» живот12
Меган Маркл дерзко нарушила этикет во время парада
Почему анальный секс — это не страшно69
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»146
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
10:02
Что могут есть только миллионеры
Еда
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение