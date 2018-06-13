Не по возрасту: Седокова надела платье, как у первоклассницы

Поклонников не впечатлил модный образ певицы.

Конечно, летом хочется добавить в образ нежности и легкости. Но главное — с этим не переборщить, иначе даже самое красивое и воздушное платье будет выглядеть не совсем к месту. Вот, например, Анна Седокова решила похвастаться подписчикам новым модным нарядом. «Розовое ультракороткое платье-»пирожное“ с белыми кружевами не слишком-то подходит взрослой женщине», — решили фолловеры.

Вроде бы, и стройная фигура Анны позволяет носить мини, и в целом аутфит получился ярким, но создается ощущение, что платье на самом деле принадлежит маленькой девочке. Кое-кто из поклонников даже пошутил, что Седокова позаимствовала его в гардеробе дочери. Да и обувь к такому наряду можно было подобрать более подходящую.

Кстати, Седокова — не единственная из звезд, кто порой не прочь одеться не по возрасту. И если ее-то платье, на самом деле, предназначено для взрослых девушек, то Анастасия Волочкова действительно носит одежду своей дочери. Этим она на отдыхе поделилась с поклонниками. «Платьице это три года назад подарил Арише Николай Басков . Но ношу его я. Ариша делится», — шокировала признанием балерина.

Ну, а среди зарубежных звезд наберется больше десятка тех, кто с удовольствием носит подростковую одежду, хотя этим селебрити уже давно стукнуло кому 50, а кому и 60 лет.

Например, Сару Джессику Паркер на улицах можно увидеть в ярких колготках, блестящих туфлях, полупрозрачных пачках. И непременно с ярким макияжем. Особенно любит актриса розовый цвет. 71-летнюю Сьюзан Сарандон не смущают бейсболки и куртки с изображениями Симпсонов. Да и 72-летняя Хелен Миррен , оказывается, любит «похулиганить». По крайней мере, в том, что касается ее образов. Красные колготки? Легко. Юбка выше колена и угги? Пожалуйста. А самые эпатажные образы этих звезд можно увидеть здесь.

Принять участие в опросе «А вам нравится платье Седоковой?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Анна Седокова шокировала неестественным прессом

10 сексуальных звезд, которые никогда не носят мини

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