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Вещь дня: сумка Louis Vuitton из коллекции, выпущенной в честь чемпионата мира по футболу
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Вещь дня: сумка Louis Vuitton из коллекции, выпущенной в честь чемпионата мира по футболу 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Давайте поиграем
Вещь дня в деталях Louis Vuitton выпускает специальные коллекции в сотрудничестве с FIFA начиная с 2010 года. Для Чемпионата мира, который в этом году пройдёт в России, французский Дом моды выпустил капсулу сумок и аксессуаров, стилизованных под футбольные мячи. В неё вошли дорожная сумка Keepall стоимостью 277 000 рублей, рюкзак Apollo за 220 000 рублей, а также небольшие аксессуары из кожи — органайзеры, кошельки и багажные бирки. Кстати, последние представляют собой самый экономичный экземпляр по меркам Louis Vuitton: одна бирка стоит «всего» 17 800 рублей.
Кстати, каждую вещь можно кастомизировать, заказав оформление в цветах флага любой страны-участницы мундиаля.
В продаже аксессуары из лимитированной коллекции будут всего месяц: с 15 июня по 15 июля, в избранных магазинах бренда и в его онлайн-бутике. Что еще в коллекции Louis Vuitton, посвященной чемпионату мира по футболу 2018?
Дорожная сумка Keepall и рюкзак Apollo, Louis Vuitton
Багажная бирка Louis Vuitton
Бумажник Brazza, Louis Vuitton
Клатч Jour GM, Louis Vuitton
Карманный органайзер, Louis Vuitton
Фото: louisvuitton.com
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