Вещь дня: сумка Louis Vuitton из коллекции, выпущенной в честь чемпионата мира по футболу

Давайте поиграем

Вещь дня в деталях Louis Vuitton выпускает специальные коллекции в сотрудничестве с FIFA начиная с 2010 года. Для Чемпионата мира, который в этом году пройдёт в России, французский Дом моды выпустил капсулу сумок и аксессуаров, стилизованных под футбольные мячи. В неё вошли дорожная сумка Keepall стоимостью 277 000 рублей, рюкзак Apollo за 220 000 рублей, а также небольшие аксессуары из кожи — органайзеры, кошельки и багажные бирки. Кстати, последние представляют собой самый экономичный экземпляр по меркам Louis Vuitton: одна бирка стоит «всего» 17 800 рублей.

Кстати, каждую вещь можно кастомизировать, заказав оформление в цветах флага любой страны-участницы мундиаля.

В продаже аксессуары из лимитированной коллекции будут всего месяц: с 15 июня по 15 июля, в избранных магазинах бренда и в его онлайн-бутике. Что еще в коллекции Louis Vuitton, посвященной чемпионату мира по футболу 2018?

Дорожная сумка Keepall и рюкзак Apollo, Louis Vuitton

Багажная бирка Louis Vuitton

Бумажник Brazza, Louis Vuitton

Клатч Jour GM, Louis Vuitton

Карманный органайзер, Louis Vuitton

Фото: louisvuitton.com