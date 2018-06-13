Самая худая супермодель 90-х располнела до неузнаваемости

За целлюлит Кейт Мосс осудили даже именитые модные дизайнеры.

Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Эта топ-модель пришла в мир высокой моды, когда ей исполнилось 14 лет, и смогла кардинально изменить его. Именно с выхода Кейт на подиум началась мода на андрогиннность и худых девушек, чьи фигуры напоминали подростковые. По популярности она затмила даже таких признанных красавиц, как Синди Кроуфорд

Гонорары Мосс исчислялись миллионами; она была самой известной и высокооплачиваемой моделью на протяжении почти десятка лет, включая и начало 2000-х годов. При этом ее образ и фигура практически не менялись. Но годы берут свое, и сейчас 44-летняя модель поправилась до неузнаваемости.

Кстати, те же Кроуфорд, Бюндхен и другие звезды подиума из «старой гвардии» выглядят гораздо лучше и до сих пор участвуют в модных съемках, зачастую даже весьма откровенных. А вот Кейт сверкнула целлюлитом и толстыми бедрами буквально на весь мир.

Мало того, что ее фото в дизайнерском мини от Saint-Laurent попало в светскую хронику, так еще и «засветилось в одном из модных зарубежных Instagram-аккаунтов, где подписчикам предложили оценить образ Кейт. И соотношение голосов было явно не в пользу модели. Даже Стефано Габбана отставил категоричный лаконичный комментарий: „Нет!“.

При этом всего пару месяцев назад Мосс в Париже решила показать папарацци свои худенькие ножки, задрав платье выше некуда. Тогда она, похоже, сидела на строгой диете. Звезда рассказывала, что секрет ее стройности в особой детокс-программе, основой которой является употребление большого количества зелени, а также постоянные часовые тренировки. Видимо, хватило ее на такой строгий режим ненадолго.

Wday.ru же предлагает вспомнить, какой Мосс была на пике своей карьеры.

Больше фото — по стрелке.

Больше не икона: Кейт Мосс стала жертвой провала

Тогда и сейчас: как изменился стиль секс-символов 90-х Читайте также: