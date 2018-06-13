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Марина Африкантова готовится к свадьбе: невеста выбрала подвенечное платье
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Марина Африкантова готовится к свадьбе: невеста выбрала подвенечное платье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Марина Африкантова является одной из самых ярких участниц Дома-2. Ранее она участвовала вместе со своим избранников Романом Капкалы в конкурсе «Свадьба на миллион», но заняли лишь второе место. Несмотря на то, что за время своих отношений влюбленные уже успели расстаться и вновь помириться, Африкантова уверена, что Капкалы — мужчина ее мечты.
Несмотря на проигрыш в конкурсе, пара намерена пожениться в любом случае. И хотя официального предложения руки и сердца от Романа не поступало, Марина уже начала активно готовиться к торжеству и выбирать свадебное платье. Недавно девушка посетила несколько салонов и выбрала красивый наряд для столь важного события.
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Ранее Марина рассказывала подписчикам, что столкнулась с некоторыми сложностями при выборе платья, но недавно девушка все же смогла найти свадебный наряд своей мечты. «Девочки почти с самого детства мечтают о свадебном платье и знают, чего хотят. Но это все не про меня, я совсем не знала, в каком платье хочу выходить замуж, какой стиль мне больше нравится и что больше подходит», — делилась Африкантова.
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Отметим, что пока что остается неизвестно, состоится ли свадьба одной из самых ярких пар Дома-2. Роман и Мария держат эту информацию в секрете, но поклонники уверены, что торжество может состояться уже летом этого года.
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