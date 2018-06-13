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10 главных модных трендов осень-зима 2018
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10 главных модных трендов осень-зима 2018 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
1. Анималистический принт
Древнейший из всех возможных принтов — под шкуры диких животных, — анималистический принт вдохновил дизайнеров с небывалым размахом. Модные дома от Givenchy до Tom Ford представили десятки подобных образов, поэтому если вы давно мечтали о кричаще-роскошном пальто под леопарда, лучше момента и не придумаешь.
2. Платья из кожи
Искусственная или натуральная, дело ваше, но разнообразием фасонов невозможно не восхититься: в будущем осенне-зимнем сезоне приветствуется даже самый экстравагантный крой!
3. Серебро
Будет ли это неувядающая классика или авангардный футуризм, решать вам!
4. Кейпы
Одновременно и пончо, и накидка, кейпы могут смотреться как строго и элегантно, так и очаровательно и уютно. К счастью для модниц, сшить такую вещь несложно.
5. Плиссировка
Если у вас еще нет плиссированной юбки длины миди или макси, самое время таковой обзавестись, ведь в будущем осенне-зимнем сезоне она будет настоящим хитом.
6. Твид
В свое время этот теплый и довольно плотный материал отлично подошел для влажного и промозглого британского климата (изобрели его в Шотландии), а сегодня мы можем наслаждаться уютным твидом и в условиях отечественных осенних температур.
7. Лого
Логомания некогда считалась проявлением дурного вкуса, но сегодня это уже совершенно иной, постмодернистский, уровень, на котором логотип превращается, скорее, в иронию.
8. Расписной шелк
Шелковое платье-платок может быть невероятно роскошным, а любимые узоры в таком прочтении будут смотреться весьма эффектно.
9. Многослойность
Отличная новость для тех, кто всегда жалуется на то, что в наших широтах те или иные модные тенденции не жизнеспособны из-за холодной погоды. Этой осенью вы с полным правом можете нарядится в три пуховика и на любое сомнение утверждать, что вы в тренде!
10. Капюшоны
Опять-таки вариант для тех, кто мерзнет: анораки, кейпы, накидки с капюшонами будут очень популярны в будущем сезоне, ну а самым смелым стоит рассмотреть нестандартные фасоны.
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