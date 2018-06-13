Айза оденет фанатов

Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина рассказала поклонникам, что у нее есть много одежды, которую она надевала всего лишь раз. Эти вещи девушка готова разыграть среди подписчиков необычным способом.

Айза решила, что не хочет продавать одежду, но с удовольствием подберет фанатам подходящие варианты. Для того, чтобы получить подарок от Айзы, человек должен подписаться на ее аккаунты. Анохина самостоятельно будет выбирать человека, рассматривать его профиль и «наряжать» именно в те комплекты, которые посчитает наиболее подходящими.

Девушка отметила, что ежедневно получает сотни личных сообщений с просьбой отдать свои вещи, если они не нужны, поклонникам. Айза считает, что сможет осчастливить достаточно много человек, потому что обожает шопинг и часто делает импульсивные покупки, которые складываются в ее гардеробе «мертвым грузом».