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Айза оденет фанатов
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Айза оденет фанатов 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина рассказала поклонникам, что у нее есть много одежды, которую она надевала всего лишь раз. Эти вещи девушка готова разыграть среди подписчиков необычным способом.
Айза решила, что не хочет продавать одежду, но с удовольствием подберет фанатам подходящие варианты. Для того, чтобы получить подарок от Айзы, человек должен подписаться на ее аккаунты. Анохина самостоятельно будет выбирать человека, рассматривать его профиль и «наряжать» именно в те комплекты, которые посчитает наиболее подходящими.
Девушка отметила, что ежедневно получает сотни личных сообщений с просьбой отдать свои вещи, если они не нужны, поклонникам. Айза считает, что сможет осчастливить достаточно много человек, потому что обожает шопинг и часто делает импульсивные покупки, которые складываются в ее гардеробе «мертвым грузом».
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