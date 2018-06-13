5 модных аутфитов с вещами в полоску

Костюм

Джиджи Хадид — настоящая бизнесвумен. У девушки получаются и удачные рекламные кампании, и работа над собственными линейками одежды и аксессуаров. Поэтому для важных встреч и официальных мероприятий модель выбирает представительные наряды. Например, такой вот брючный костюм в полоску с черной водолазкой. Ну, а изюминку добавили, конечно, любимые узкие очки.

Платье

Платье в мелкую цветную полоску — must have лета 2018. Такое есть в гардеробе у всех модных гуру, и они постоянно придумывают с этой вещью новые вариации. Такое платье легко носить каждый день — пара белых кроссовок, сандалии или мюли в сочетании с сумкой-авоськой создадут идеальный летний лук. А на вечер просто добавьте босоножки на каблуке и поменяйте авоську на клатч.

Брюки

Если вы не купили такие в прошлом году, то не теряйте время — брюки в полоску с широкими штанинами и завышенной талией вам просто необходимы. Во-первых, они зрительно удлиняют ноги и корректируют фигуру. Во-вторых, количество различных сочетаний с этой моделью практически безгранично: от спортивных футболок, до кроп-топов и блузок. В-третьих, они делают любой наряд невероятно стильным. Нужны еще аргументы?

Юбка

А еще полоска вполне может быть яркого цвета. Летом хочется носить сочные оттенки, поэтому не бойтесь переборщить. Вообще, носите сразу несколько вещей с одним принтом, но верх, например, оставьте в спокойной черно-белой гамме.

Рубашка

А полосатую рубашку обязательно заправляем в джинсовую мини. И не забудьте позаимствовать новый тренд у Рианны: рубашка должна быть видна из-под юбки. Добавляем леопардовую обувь, плетеную сумку и очки необычной формы. В таком наряде срочно нужно на Неделю моды.