Лубутен подтвердил в суде исключительное право на производство обуви с красной подошвой

Теперь дело вернётся в Гаагский суд, который, как предполагают эксперты, подтвердит решение.

Французский торговый дом Кристиана Лубутена спорил в суде с голландским производителем, который также стал выпускать обувь на красной подошве.

Эксперты отмечают, что нынешнее постановление суда стало знаковым событием для брендов, которые используют определённые цвета как часть торговых марок, и серьёзно ударит по их конкурентам, стремящимся имитировать изделия.

Туфли от французского дизайнера Кристиана Лубутена имеют отличительную особенность — красную подошву — уже в течение 26 лет.