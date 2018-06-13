Ещё
Лубутен подтвердил в суде исключительное право на производство обуви с красной подошвой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лубутен подтвердил в суде исключительное право на производство обуви с красной подошвой 

Говорит Москва 2 часа назад
Теперь дело вернётся в Гаагский суд, который, как предполагают эксперты, подтвердит решение.
Французский торговый дом Кристиана Лубутена спорил в суде с голландским производителем, который также стал выпускать обувь на красной подошве.
Эксперты отмечают, что нынешнее постановление суда стало знаковым событием для брендов, которые используют определённые цвета как часть торговых марок, и серьёзно ударит по их конкурентам, стремящимся имитировать изделия.
Туфли от французского дизайнера Кристиана Лубутена имеют отличительную особенность — красную подошву — уже в течение 26 лет.
Говорит Москва: последние новости
В сеть выложили трогательные фотографии новорождённого принца Луи Подмосковная школьница вступила в переписку с Елизаветой II и Папой Франциском Ярославский омбудсмен проверяет информацию о многодетном отце, державшем сына на цепи
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признания девушек, живущих за счет «папиков»48
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»7
Пуговка показала «беременный» живот12
Почему анальный секс — это не страшно69
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой131
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
12:21
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»
Звёзды
00:15
Бородина решила помериться ягодицами с Кардашьян
Звёзды
11:51
Заграничные вкусняшки, которых уже нет
Еда
01:41
Меган Маркл дерзко нарушила этикет во время парада
Звёзды
10:02
Что могут есть только миллионеры
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение