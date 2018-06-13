Как выбрать плавки по форме тела

Хороший день на пляже не требует многого — только пару шорт или плавок, солнечные очки и крем для загара. Это кажется очень простым, но на деле можно быстро и просто испортить отдых тем фактом, что шорты не сидят на вашем нестандартном теле. Выглядеть смешно на пляже может каждый, если только не провел последнюю пару лет в спортзале. Остальным же приходится прибегать к уловкам, в том числе и к правильно подобранным плавкам.

Классические плавки (брифы и слипы)

Это наиболее популярная и распространенная модель плавок. Классические плавки универсальны, в меру открыты, удобны, комфортно сидят и позволяют мужчине чувствовать себя уверенно. Среди этих плавок существуют как обтягивающие модели, так и более свободные, из плотной и тонкой легкой ткани. Высота талии классических плавок (обозначается как длина бокового шва) может быть обычной (стиль бикини), заниженной (mid) и ультра-низкой (low). Слипы отличаются от брифов более узкой и облегающей тело боковой частью. Плавки-слипы придают ногам и ягодицам спортивный подтянутый вид. Именно классические плавки, изготовленные из специальных тканей, часто выбирают для плавания в бассейне.

Плавки-боксеры

Плавки-боксеры представляют собой обтягивающие плавки в виде мужских шорт. Плавки-боксеры могут быть разными по длине. Боксеры шорты — более скрытый вариант — они длиннее, а боксеры трусы соответственно короче. Плавки-боксеры позволяют максимально подчеркнуть достоинства фигуры, такие плавки очень комфортны, подойдут и для пляжа, и для бассейна. Данная модель часто имеет декоративную отделку, например, вытачки, дополнительные швы, кармашки, аппликации. Плавки-боксеры (как короткие, так и более длинные) очень часто можно увидеть на пловцах в бассейне. Разумеется, состав ткани таких плавок будет отличаться от состава ткани плавок для пляжного отдыха.

Бермуды

Бермуды — широкие объемные плавки для плавания, доходящие до колен. Такие плавки имеют яркую расцветку, часто снабжаются декоративными деталями (аппликации, карманы) и подходят мужчинам с разным типом фигуры. Плавки-шорты помогают скрыть такие нюансы фигуры, как животик и полные ягодицы. Шорты для плавания изнутри обычно имеют трусы-сеточку, обеспечивающие хорошую посадку, вентиляцию и комфортное ношение. Бермуды идеальны для активного пляжного отдыха и купания в водоемах, в таких шортах можно, одев майку, выйти в город или пляжное кафе, но и для плавания в бассейне подходят плохо. В более коротких шортах (на порядок выше колена) можно плавать и в бассейне.

Шорты для серфинга

Шорты свободного кроя предназначены для ношения на пляжном отдыхе, и в отличие от боксеров не обтягивают плотно фигуру. Для этих плавок производители выбирают яркую, пеструю расцветку, часто растительные, цветочные и гавайские мотивы. Удобство таких плавок обеспечивается внутренней сеткой-трусами. В этих универсальных плавках можно загорать, купаться, играть в активные игры на пляже, гулять по побережью. Кроме того, они помогут скрыть недостаточно накачанные или же полные ноги. Для тренировки в бассейне плавки свободного кроя не подходят, если, конечно, это не открытый бассейн курортного отеля.

Гидрошорты

Стартовые плавки или гидрошорты предназначены для пловцов-профессионалов. В них спортсмен движется быстрее, они обеспечивают более высокое положение тела относительно поверхности воды, оптимальную компрессию мышц. Обычно гидрошорты изготавливают из неопрена.

Тормозные шорты

Тормозные шорты или плавки с тормозящим эффектом также нужны профессиональному спортсмену. Такие шорты в отличии от стартовых, напротив, увеличивают сопротивление воды. Создавая дополнительную нагрузку на тренировке, тормозные шорты помогают спортсмену развить силу и выносливость. После занятий в тормозных шортах, пловец, прилагая то же усилие, но уже в спортивных плавках, будет плыть быстрее. Плавки-тормоза обычно одевают поверх спортивных.