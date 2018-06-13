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Мастер маскировки! Беременная Кейт Хадсон «задрапировала» округлившийся живот
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Мастер маскировки! Беременная Кейт Хадсон «задрапировала» округлившийся живот 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Так для выхода в свет в Нью-Йорке в минувшие выходные, Кейт Хадсон выбрала стильное платье, которое не только сделало акцент на ее достоинствах, но и визуально уменьшило размер живота. Актриса приняла участие в паблик-ток от POPSUGAR, чтобы обсудить «переосмысление стремления к счастью» и сделала ставку на наряд «счастливого», нежно-голубого цвета.
Облегающая модель из весенней коллекции бренда Preen By Thornton Bregazzi подчеркнула выдающиеся формы Хадсон, при этом живот, благодаря драпировке и «камуфляжному» принту на платье, стал почти незаметен.
Напомним, у актрисы есть 14-летний сын Райдер от рок-музыканта Криса Робинсона и 6-летний Бингем от участника группы Muse Мэттью Беллами. Около года назад Кейт сообщила, что встречается с другом своей юности Дэнни Фудзикава, а в январе 2018 года инсайдеры сообщили, что пара готовится к свадьбе, которая скорее всего уже состоялась.
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Женский форум
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