Мастер маскировки! Беременная Кейт Хадсон «задрапировала» округлившийся живот

Так для выхода в свет в Нью-Йорке в минувшие выходные, Кейт Хадсон выбрала стильное платье, которое не только сделало акцент на ее достоинствах, но и визуально уменьшило размер живота. Актриса приняла участие в паблик-ток от POPSUGAR, чтобы обсудить «переосмысление стремления к счастью» и сделала ставку на наряд «счастливого», нежно-голубого цвета.

Облегающая модель из весенней коллекции бренда Preen By Thornton Bregazzi подчеркнула выдающиеся формы Хадсон, при этом живот, благодаря драпировке и «камуфляжному» принту на платье, стал почти незаметен.