Мастер маскировки! Беременная Кейт Хадсон «задрапировала» округлившийся живот 

Так для выхода в свет в Нью-Йорке в минувшие выходные, Кейт Хадсон выбрала стильное платье, которое не только сделало акцент на ее достоинствах, но и визуально уменьшило размер живота. Актриса приняла участие в паблик-ток от POPSUGAR, чтобы обсудить «переосмысление стремления к счастью» и сделала ставку на наряд «счастливого», нежно-голубого цвета.
Облегающая модель из весенней коллекции бренда Preen By Thornton Bregazzi подчеркнула выдающиеся формы Хадсон, при этом живот, благодаря драпировке и «камуфляжному» принту на платье, стал почти незаметен.
Напомним, у актрисы есть 14-летний сын Райдер от рок-музыканта Криса Робинсона и 6-летний Бингем от участника группы Muse Мэттью Беллами. Около года назад Кейт сообщила, что встречается с другом своей юности Дэнни Фудзикава, а в январе 2018 года инсайдеры сообщили, что пара готовится к свадьбе, которая скорее всего уже состоялась.