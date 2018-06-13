В пух и перья: великолепная Наоми Кэмпбелл на светском вечере в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась церемония награждения премии Fragrance Foundation Awards. Эта награда ежегодно вручается организацией The Fragrance Foundation за достижения в области парфюмерии.

Лучшими ароматами были признаны женские Tom Ford Fabulous, Gucci Bloom, Glossier You, Carolina Herrera Good Girl и мужские Tom Ford Oud Minerale, Y by YSL, John Varvatos Artisan Pure, Enternity Calvin Klein.

В этом году на вечере в концертном зале Alice Tully Hall Линкольн-центра собрались не только представители парфюмерных и косметических брендов, но и звезды, которые вручили победителям награды — Рита Ора Наоми Кэмпбелл и Нина Добрев и другие.

Для выхода в свет Наоми выбрала платье и накидку, будто сшитые из перьев. Черное эффектное платье в пол модель дополнила контрастным верхом, и аксессуары подобрала в тон — черный широкий чокер и белые браслеты с драгоценными камнями., ,