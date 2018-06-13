Тина Канделаки в платье с очень глубоким декольте вдохновляет подписчиков

42-летняя Тина Канделаки опубликовала снимок в сексуальном наряде, продемонстрировав стройную фигуру.

Тина Канделаки находится в отличной форме, но довольно редко демонстрирует этот факт с помощью откровенных нарядов. На днях медиадива сделала исключение, выложив в свой микроблог фото в облегающем вечернем платье с очень глубоким декольте.

«Желаю вам набраться сил перед новой неделей. А завтра завоевать весь мир)», — так подписала снимок Тина.

Фолловеры одобрили пикантный кадр: «Богиня!», «Сногсшибательная Тина», «Чистое вдохновение», «Красивые женщины делают мир чудесным», «С вами можно и всю Вселенную». А как вам секси-образ Тины Канделаки?

Фото: Instagram