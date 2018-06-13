Юлия Снигирь стала новым лицом Librederm

Какую линейку представляет актриса и какое средство ей нравится больше всего?

На днях представители марки официально объявили о том, что актриса Юлия Снигирь стала амбассадором средств гиалуроновой коллекции бренда. Ее подход к красоте и макияжу полностью отражает философию марки.

«Я долго искала средство, которое бы восстанавливало кожу после длинного съемочного дня и сохраняло ее красоту. Гиалуроновый крем Либридерм стал для меня открытием. Благодаря правильному составу он глубоко увлажняет кожу, быстро впитывается, тональный крем после него легко наносится, а макияж хорошо держится», — рассказывает Юлия.

Но на этом сюрпризы бренда не заканчиваются — на прошлой неделе при поддержке Mezolux Librederm состоялся юбилейный концерт блистательной мировой оперной певицы Монтсеррат Кабалье. Перед концертом для гостей была организована фотосессия с примой, а после прошла презентация официального запуска бренда Mezolux Librederm в России.

В составе средств новой линейки бренда — редкие микроводоросли моря Ируаз (родом из Франции) и мощный anti-age комплекс Armatrix, который поможет укрепить овал лица и разгладить мелкие морщины.