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Юлия Снигирь стала новым лицом Librederm
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Юлия Снигирь стала новым лицом Librederm 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Какую линейку представляет актриса и какое средство ей нравится больше всего?
На днях представители марки официально объявили о том, что актриса Юлия Снигирь стала амбассадором средств гиалуроновой коллекции бренда. Ее подход к красоте и макияжу полностью отражает философию марки.
«Я долго искала средство, которое бы восстанавливало кожу после длинного съемочного дня и сохраняло ее красоту. Гиалуроновый крем Либридерм стал для меня открытием. Благодаря правильному составу он глубоко увлажняет кожу, быстро впитывается, тональный крем после него легко наносится, а макияж хорошо держится», — рассказывает Юлия.
Но на этом сюрпризы бренда не заканчиваются — на прошлой неделе при поддержке Mezolux Librederm состоялся юбилейный концерт блистательной мировой оперной певицы Монтсеррат Кабалье. Перед концертом для гостей была организована фотосессия с примой, а после прошла презентация официального запуска бренда Mezolux Librederm в России.
В составе средств новой линейки бренда — редкие микроводоросли моря Ируаз (родом из Франции) и мощный anti-age комплекс Armatrix, который поможет укрепить овал лица и разгладить мелкие морщины.
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