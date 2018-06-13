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Шесть грузинских дизайнеров показали свои коллекции на Pitti Uomo
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Шесть грузинских дизайнеров показали свои коллекции на Pitti Uomo 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В мае мы уже рассказывали о неделе моды в Тбилиси. Усилия основательницы недели Софии Чкония и интерес Pitti к новым именам принесли свои плоды: шесть дизайнеров из Грузии показали свои марки на самой важной выставке мужской моды — Pitti Uomo во Флоренции. Дизайнеры разместили коллекции в одном из пространств центрального павильона, которое было оформлено принтами с работами грузинского театрального художника Петра Оцхели.
Архитектор по профессии, Василий Табатадзе (Vaska) показал удлиннённые сорочки с косыми швами собственного изобретения, рубашки с вывернутыми наружу декоративными швами и объемные цветы-апликации из шифона поверх длинных рубашек. Татуна Николаишвили для одноименной марки Tatuna Nikolaishvili создает пальто и блузы из небеленого полотна и жакеты и кейпы из плотной шерсти. Иракли Русадзе (Situationist) сделал летние пальто и жакеты строгих форм, с необычными конструкторскими деталями в виде декоративной «проймы» поверх рукава, двойной ширинки на брюках или галстука, вшитого в жилет. Анука Кебуриа (Anuka Keburia), окончившая курс дизайна обуви в лондонском St. Martin, делает сумки из кожи или полупрозрачной жесткой сетки, складывающиеся в клатч, пиджаки с удлиненной в пол спинкой, кожаные юбки и кроссовки, которые выглядят интересно даже на фоне общего засилья спортивной обуви. У Gola Damian — яркие принты, рисунки, будто нанесенные маркером поверх шелковых рубашек и нет-романтические блузы с широкими рукавами и жабо. А у Aznauri — кожаные пальто и пиджаки: дизайнер сумел сделать красивую современную интерпретацию этого подзабытого жанра.
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