«Ливерпуль» представил выездную форму на новый сезон

«Ливерпуль» на официальной странице в Твиттере опубликовал фотографии гостевой формы на новый сезон. Экипировка выполнена в фиолетовом цвете с оранжевыми вставками.

Напомним, домашний комплект «Ливерпуля» традиционно будет красного цвета.

Away from home. Our @NBFootball 18/19 away kit has arrived: https://t.co/lt4dLp6ac3#ThisMeansMore pic.twitter.com/znxf6gZOmQ

— Liverpool FC (@LFC) 13 июня 2018 г.