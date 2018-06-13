Блузки, ободки, балетки и не только: 30 прекрасных вещей с бантами

Блуза

Аскот — самое ненавязчивое украшение блузы для повседневного образа. Смотрится нарядно, но не привлекает излишнее внимание. Можно выбрать крупный бант для свидания или сдержанный для офисного гардероба. Возможно, такая блуза скоро перекочует в число базовых вещей.

Для свиданий подойдут нарядные блузки с бантом от Michal Negrin. Изящные дизайнерские блузки украшены кристаллами Swarovski и цветочным принтом.

Блузка «Иклин​» в Michal Negrin,

цена: от 42 000 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

Блузка «Фрост» в Michal Negrin,

цена: от 49 000 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

Брюки

Самое очевидное решение — повязать ленту с бантом на манер ремня. Это крутой ход, но мы предлагаем пойти дальше: выбрать банты-лампасы или маленькие бантики на карманах и манжетах. Главное — знать меру и следить за пропорциями фигуры.

Топ Если простой топ кажется вам скучным, просто добавьте бант! Нам нравятся крупные, асимметричные банты контрастного цвета — с ними любой образ становится праздничным. Повязывать их можно спереди, на спине или на шее. Кстати, если любите открытые укороченные топы без бретелей, то крупный бант добавит образу целомудренности.

Топ «Мишель» от Маши Горячевой,

цена: от 5 900 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06​

Топ «Мишель» от Маши Горячевой,

цена: от 5 900 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06​

Платье

Романтичнее платья с бантиком может быть только платье с сердечками. И если яркий принт могут позволить себе не все, то россыпь бантиков на платье пойдет каждой. Кстати, в особых случаях можно это совместить: надеть платье с «сердечным» принтом и крупным бантом на талии.

Платье вечернее Ianis Chamalidy,

цена: от 25 500 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Платье Ianis Chamalidy,

цена: от 22 200 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Сандалии

Даже обувь на низком ходу можно сделать нарядной и праздничной — достаточно добавить к ней бант. Простор для фантазии не ограничен ничем! Рекомендуем выбирать сочные цвета и не бояться сочетать несколько оттенков в одном образе.

Сандалии из бархата CORSOCOMO,

цена: от 2 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Босоножки FRAU в Milano Moda​,

цена: от 9 500 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Аксессуары

Если одежда с крупными украшениями не для вас, легко подобрать аксессуары с бантом. Наш фаворит — ободок. Вы не останетесь без внимания! Другие варианты — клатч или пояс с бантом.

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