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В Ижевске состоится Udmurt Fashion Day-2018
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В Ижевске состоится Udmurt Fashion Day-2018 

ИА «Сусанин» 24 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 23 июня в Ижевске состоится Udmurt Fashion Day-2018. Мероприятие пройдет на территории Национального музея Кузебая Герда, сообщают организаторы.
Событие будет приурочено к фестивалю «Ижевск — столица российского дизайна 2018».
Желающие смогут принять участие в вебинарах с ведущими деятелями направления в России. Также в рамках фестиваля состоятся круглый стол на тему «Мода и красота будущего, цифровые технологии и уличная мода», fashion-показы коллекций одежды не только молодых дизайнеров, но и уже известных брендов, выступления электронных музыкантов.
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