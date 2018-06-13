Ещё
Порнозвезды снялись в кроссовках Канье Уэста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Порнозвезды снялись в кроссовках Канье Уэста 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @kanyewest
Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст выпустил рекламу своих новых кроссовок Yeezy 500 Supermoon Yellow, в которой снялись порнозвезды. Об этом он объявил в своем Twitter.
Кроссовки Уэста прорекламировали участницы реалити-шоу Bad Girls Club, сестры Clermont Twins, колумнистка Кристен Ноэль Кроули, порноактриса Лела Стар, похожая на жену рэпера Ким Кардашьян, и другие ее коллеги.
Особенностью кампании стало и то, что практически всех женщин сфотографировали обнаженными, в то время как мужчины снимались в одежде.
Сестры Clermont Twins также рассказали в Twitter об участии в съемках и поделились своими обнаженными фотографиями с подписчиками.
В Instagram рекламную кампанию Yeezy 500 Supermoon Yellow выложили с хэштегом #Supermoon.

#SUPERMOON #AD

Публикация от  Sasha Kani (@sasha_kani)

В июне Канье Уэст запустил продажи мерча — сувенирной продукции, приуроченной к выходу нового альбома Ye. Уже первые полчаса продаж онлайн принесли ему 500 тысяч долларов (стоимость вещей составляет от 65 до 145 долларов). Сообщение об успехе своего мерча рэпер получил во время интервью радиостанции LA Power 106 и выразил свою радость от этого факта.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот13
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»11
Сексуальные жены миллиардеров1
Нюша об ужасающих изменениях во внешности2
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение