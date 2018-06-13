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Модный похититель женской сумки попал на камеру видеонаблюдения в Нальчике
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Модный похититель женской сумки попал на камеру видеонаблюдения в Нальчике 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Хорошо одетый мужчина с женской сумкой под мышкой в Нальчике попал на видео в соцсетях.
Подписчик регионального сообщества попросил разыскать вора, который украл у его тёти сумку на рынке «Стрелка» в Нальчике. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина с бородкой в модных кроссовках и белых брюках бежит с женской сумкой и скрывается за поворотом. По словам пользователя соцсети, сумка стояла за прилавком, в ней были деньги и документы. Утром злоумышленник попытался снять деньги с карты через банкомат.
Комментаторы посоветовали мужчине, разместившему видеоролик, обратиться в правоохранительные органы. «Здесь это бесполезно. И противозаконно. А вдруг он ни в чем не виноват», — написали в соцсети. «Камер везде и всюду больше и больше, а злоумышленникам все нипочём», — сетуют пользователи.
Публикация от Кабардино-Балкария (@kbr.tut) 12 Июн 2018 в 8:37 PDT
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