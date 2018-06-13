В Лос-Анджелесе прошел показ Moschino Resort 2019

Представленные коллекции — 89 мужских и женских образов — закономерным образом отражали заявленную локацией тему. Цирк и все его составляющие послужили не только главным и единственным источником вдохновения Джереми Скотта , креативного директора Moschino, но и наполнили ее буквально полностью.

Не сторонник метафор, полутонов и намеков, дизайнер сочинил коллекции, каждый из элементов которых может с легкостью оказаться в гардеробе акробатов, жонглеров, гимнастов, укротителей тигров и клоунов. Макияж последних также был процитирован почти буквально. Визажисты бренда нарисовали моделям губы с широкой улыбкой, красные носы, яркого цвета стрелки и крупные «слезы» в стиле «грустного клоуна».