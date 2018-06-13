В Лос-Анджелесе прошел показ Moschino Resort 2019 

Минувшим вечером в Лос-Анджелесе состоялся показ сразу двух коллекций итальянского бренда — женской линии Resort 2019 и мужской весна/лето 2019. Мероприятие проходило на территории конного центра, где были возведены настоящие цирковой шатер и манеж, призванные отразить общее настроение шоу. Первыми новые коллекции увидели Крис Дженнер, Дженьюари Джонс, Эмма Робертс, Пэрис Джексон, Жасмин Сандерс и Изабела Монер. В дефиле приняли участие Алессандра Амбросио, Стелла Максвелл и Сара Сампайо.
Представленные коллекции — 89 мужских и женских образов — закономерным образом отражали заявленную локацией тему. Цирк и все его составляющие послужили не только главным и единственным источником вдохновения Джереми Скотта, креативного директора Moschino, но и наполнили ее буквально полностью.
Не сторонник метафор, полутонов и намеков, дизайнер сочинил коллекции, каждый из элементов которых может с легкостью оказаться в гардеробе акробатов, жонглеров, гимнастов, укротителей тигров и клоунов. Макияж последних также был процитирован почти буквально. Визажисты бренда нарисовали моделям губы с широкой улыбкой, красные носы, яркого цвета стрелки и крупные «слезы» в стиле «грустного клоуна».