7 сумок, созданных в честь знаменитых женщин

В мире аксессуаров есть свои легенды. Сезонные тенденции сменяются, а эти вещи не теряют ни в статусе, ни в цене. Например, таковы сумки, созданные и названные в честь знаменитых женщин прошлого и настоящего, — сумки, по которым не одно поколение модниц сходит с ума. Семь самых известных «именных» аксессуаров и их история перед вами.

Сумка Hermes Kelly

В 1930-е дизайнер дома Hermes Робер Дюма создал дамскую сумочку из телячьей кожи, трапециевидной формы, с жестким каркасом, ручкой и длинным ремешком. Для замочка с ключом использовалось белое или желтое золото. Каждая сумка до сих пор изготавливается вручную, требуя 18–25 часов работы мастеров.

В 1954-м костюмер хичкоковского фильма «Поймать вора» Эдит Хед заказала для героини Грейс Келли несколько аксессуаров Hermes, включая и сумку. Актриса так полюбила эту вещь, что пополнила личную коллекцию сразу шестью такими сумками различных цветов. С одной из этих модных «помощниц» в 1956 году Грейс, уже будучи замужем за князем Монако Ренье III, была замечена папарацци. Непроизвольным жестом княгиня прикрыла сумкой живот, потому что ждала первенца. Снимок моментально облетел мир и сделал аксессуар культовым. Дом Hermes назвал сумку именем звезды — Kelly.

Сумка Hermes Birkin

Британская певица и актриса Джейн Биркин дважды отметилась в истории аксессуаров. Во-первых, это она ввела в моду носить плетеную корзинку вместо сумки (тренд, который снова актуален!). Во-вторых, это в честь нее создана одна из самых статусных моделей сумок.

В 1983-м во время перелета из Парижа в Лондон Джейн оказалась в пассажирском кресле по соседству с Жаном-Луи Дюма, главой дома Hermes и сыном того самого Робера Дюма, что создал сумку Kelly. Жестикулируя, актриса уронила сумочку, и все ее содержимое оказалось на полу. Биркин посетовала, что никак не может найти свою идеальную сумку: удобную, красивую и вместительную, с достаточным количеством отделений и карманов. Дюма предложил соседке вместе нарисовать эскиз такого аксессуара, а потом отдал наброски дизайнерам. В 1984-м сумка Birkin поступила в продажу, и первой, с доставкой на дом, именной аксессуар получила Джейн. Birkin и Kelly внешне схожи, но у «младшей сестры» больше размеры (как правило), мягче каркас, нет ремешка для ношения через плечо и есть узнаваемая декоративная кожаная накладка с двумя вырезами у основания одной из ручек.

Для изготовления культовой вещи необходимо 48 часов ручной работы. Цена «обычной» сумки варьируется от 8 до 12 тысяч долларов, эксклюзивные экземпляры заоблачно дороги. Так, в 2017 году на аукционе Christie’s модель Hermеs Himalaya Birkin из кожи нильского крокодила-альбиноса, с фурнитурой из белого золота и 245 бриллиантами была продана за 379 261 доллар.

Сумка Gucci Jackie

В 1950-е дом Gucci создал трапециевидную сумку-мешок Constance с застежкой-хлястиком по центру и контрастными вставками на углах и у основания ручек, которую можно было носить на плече или на локте. В 1960-е не одна, а сразу несколько таких сумок появилось в гардеробе Жаклин Кеннеди-Онассис, и аксессуар стал безумно популярен. Ему присвоили новое имя — Jackie. Любимицей Жаклин была сумка из кожи высочайшего качества и денима с жаккардовым узором в виде двойной буквы G. Сегодня такая модель на официальном сайте модного дома продается за 1 290 евро. На каждый экземпляр сумки и ныне уходит 7–13 часов ручной работы. Винтажная версия Jackie хранится в числе прочих важных экспонатов в музее Gucci во Флоренции.

Сумка Lady Dior

В сентябре 1995 года первая леди Франции Бернадетт Ширак подарила леди Диане черную сумку Dior классического дизайна — из стеганой кожи ягненка, ручной работы, прямоугольной формы, с полукруглыми жесткими ручками и брелоками в виде букв D, I, O, R. Рисунок отстрочки сумки заимствован дизайнерами модного дома… у кресел из дворца Наполеона III, и аксессуары с таким декором были продемонстрированы еще на самом первом показе Dior в 1947 году. Подарок так понравился принцессе Уэльской, что она почти не расставалась с ним. Разумеется, сумка-любимица леди Ди привлекла всеобщее внимание и стала объектом модного вожделения. Дом Dior, польщенный выбором королевы сердец, прибавил в ее честь к названию аксессуара слово Lady. Ориентировочная стоимость сумки из коллекций 2017–2018 годов — 3 495 долларов.

Сумка Luella Bartley х Mulberry Gisele

Риз Уизерспун, На показе коллекции Luella Bartley осени-зимы 2002 Жизель Бундхен вышла с именным аксессуаром — созданной в ее честь сумкой. Аксессуар «рожден» благодаря коллаборации брендов Luella Bartley и Mulberry, украшен «портупеей» из двух пар параллельных и перпендикулярных друг другу ремней и брелоком в виде пары сердец. Дизайнер Луэлла Бартли, общаясь с прессой, сказала, что ее творение вдохновлено британской музыкой и… конным спортом. Вместительная и стильная сумка полюбилась многим, включая таких звездных модниц, как Кейт Мосс Сиенна Миллер , Кира Найтли, Кайли Миноуг. Цена аксессуара — 395 фунтов стерлингов.

Сумка Mulberry Alexa

Однажды креативный директор Mulberry Эмма Хилл увидела в журнале снимок британской it-girl Алексы Чанг с винтажным мужским портфелем Elkington. И решила создать для девушки персональный аксессуар в похожем стиле, но, цитируем, «с лондонским шиком». Задумано — сделано: в январе 2010-го мисс Чанг появилась на публике с именной сумкой, вместительной и элегантной. У Алексы таких сумок несколько: из больших — классические черная и коричневая, а также эффектная «подружка» с леопардовым принтом, из миниатюрных — вишневая и бежевая. Носить их можно как в руках, так и через плечо. Стоимость аксессуара из телячьей кожи на сайте бренда варьируется от 1 150 до 1 795 долларов в зависимости от размера.

Сумка Mulberry Del Rey И снова Mulberry, и снова Эмма Хилл в качестве дизайнера, только муза другая. По словам Эммы, она придумала сумку-саквояж для певицы Ланы дель Рей, чтобы увековечить ее особенное чувство стиля, в котором гармонично сочетаются и гламур «золотого» Голливуда, и современные модные тенденции. Лана не осталась в долгу и ответила, что сумка, вместительная, элегантная, удобная, без лишнего декора, ей очень нравится и что это большая честь для нее — быть отмеченной таким образом со стороны именитого бренда. В продажу сумки поступили в мае 2012 года, а самыми продаваемыми стали модели в коричневом цвете. Ориентировочная цена аксессуара — 1 500 долларов.

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