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Вивьен Вествуд украсила обложку Dazed
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Вивьен Вествуд украсила обложку Dazed 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Британский независимый журнал представил обложку нового летнего номера. Его главной героиней стала дизайнер и панк-икона Вивьен Вествуд. Автором трех разных обложек выступил фотограф Харли Вейр. Каждая из них сопровождается надписью — призывом: «Resist!» («Сопротивляйся!»), «Protest!» («Протестуй!») «Make History!» («Делай историю!»).
Свежий выпуск Dazed редакция издания посвятила истории политического активизма Вивьен Вествуд. «Я панк, потому что я борец. И не чего не могу с этим поделать», — утверждает в интервью дизайнер, с 1970-х годов эпатирующая мировую общественность своими смелыми высказываниями, протестными выступлениями и перформансами. Полностью с интервью можно познакомиться здесь.
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