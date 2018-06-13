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Виктория Бекхэм продемонстрировала свой лучший черный tolal look
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Виктория Бекхэм продемонстрировала свой лучший черный tolal look 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
Виктория Бекхэм предпочитает классический стиль, так что ей нет равных по части брючных костюмов. На днях она это в очередной раз продемонстрировала, попав в объектив папарацци в Лондоне. Дизайнер посетила один из фешенебельных ресторанов города, выбрав для этого черный total look.
На ужине Виктория появилась в черном удлиненном блейзере с поясом, который подчеркнул ее изящную талию, и узких классических брюках. Замшевые ботильоны с острым носом, клатч и солнцезащитные очки идеально завершили образ.
Напомним, что недавно ходили слухи о том, что Виктория и Дэвид Бекхэм планируют развестись. Однако представители пары наконец расставили все точки над «i», заявив, что у супругов все прекрасно, а домыслы о разводе распускают злые языки.
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Женский форум
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