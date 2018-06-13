Виктория Бекхэм продемонстрировала свой лучший черный tolal look

Виктория Бекхэм предпочитает классический стиль, так что ей нет равных по части брючных костюмов. На днях она это в очередной раз продемонстрировала, попав в объектив папарацци в Лондоне. Дизайнер посетила один из фешенебельных ресторанов города, выбрав для этого черный total look.

На ужине Виктория появилась в черном удлиненном блейзере с поясом, который подчеркнул ее изящную талию, и узких классических брюках. Замшевые ботильоны с острым носом, клатч и солнцезащитные очки идеально завершили образ.