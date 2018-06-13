Ещё
Виктория Дайнеко: как испортить беспроигрышный вариант наряда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Дайнеко: как испортить беспроигрышный вариант наряда 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Слишком сложный образ певицы разочаровал модных экспертов WomanHit.ru  Илья Легостаев
«Битые елочные игрушки» на жакете и брюках вызывают весьма болезненные воспоминания о нарядах поп-звезд начала 90‑х. Конечно, сейчас подобный шик-блеск хорошо продуман, и если уж нужно произвести впечатление, то лучше «игрушками», чем бахромой.
Анастасия Бойченко
Пособие на тему «Как испортить беспроигрышный вариант наряда». Насыпать стразы на брюки, сделать пиджак псевдодвубортным, надеть сложносочиненное бюстье — и брючный костюм теряет лаконичность и становится типичным нарядом российской селебрити.
WomanHit.ru: последние новости
Наряд Ани Лорак вызвал много вопросов Нюша скрывала беременность даже от мужа Елена Захарова сфотографировалась в бикини
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот13
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»11
Сексуальные жены миллиардеров1
Нюша об ужасающих изменениях во внешности2
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение