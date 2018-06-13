Виктория Дайнеко: как испортить беспроигрышный вариант наряда

Слишком сложный образ певицы разочаровал модных экспертов WomanHit.ru Илья Легостаев

«Битые елочные игрушки» на жакете и брюках вызывают весьма болезненные воспоминания о нарядах поп-звезд начала 90‑х. Конечно, сейчас подобный шик-блеск хорошо продуман, и если уж нужно произвести впечатление, то лучше «игрушками», чем бахромой.

Пособие на тему «Как испортить беспроигрышный вариант наряда». Насыпать стразы на брюки, сделать пиджак псевдодвубортным, надеть сложносочиненное бюстье — и брючный костюм теряет лаконичность и становится типичным нарядом российской селебрити.