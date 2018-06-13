Наряд Ани Лорак вызвал много вопросов

Модные эксперты WomanHit.ru не понимают, зачем певица это надела

Нужно признать, что Ани Лорак не единственная звездная девушка, которая выбрала для мероприятия наряд с подобными перьями. Победителей в этой модной битве, скорее всего, нет. А вот вопросов о причинах такого выбора сколько угодно.

Пальто или халат? Страус или синтетика? Наряд Ани вызывает много вопросов, главный из которых, конечно: что она будет делать с ним дальше? Стоит ли нам быть готовым к новому появлению этого шедевра в поле зрения?