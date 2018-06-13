Как сочетать красную помаду с цветными яркими тенями и не выглядеть вульгарно

Мы все знаем о существовании правила одного акцента в макияже — выделяем или глаза, или губы. Но визажисты умеют сочетать красную помаду и цветные тени так, чтобы образ получился красивым, а не вульгарным. Учимся у профессионалов!

Красная помада — это беспроигрышный вариант для макияжа как вечернего, так и дневного. Она хорошо рифмуется и со стрелками, и с нюдовыми тенями, и с цветными, и с пестрыми smoky eyes. Но прежде чем совмещать в одном образе яркие глаза и губы, как следует продумай сочетания, чтобы результат был гармоничным.

Совет: сначала начни с макияжа губ, когда перейдешь к глазам, то соблазна накрасить их посильнее уже не будет.

Красные губы + цветная стрелка

Необязательно сводить использование цветных теней в макияже только к созданию эффекта смоки. С помощью скошенной кисти можно нарисовать необычные дымчатые стрелки. Вместо классической графики (прямой линии) получаются линии, которые благодаря нечеткому контуру как бы рассеиваются, что придает взгляду мягкость. По той же причине любой оттенок, будь то синий, бирюзовый, фиолетовый, розовый или даже красный, не будет казаться слишком ярким. Возьми этот прием на заметку, если любишь макияж cat eye.

Красные губы + акцент на нижнее веко

Еще один способ смягчить яркость цветных теней, которые будут дополнять красную помаду, — наносить их не на верхние веки, а растушевать вдоль ресничного края на нижних. Покрытие в этом случае будет не таким широким, как при макияже верхних век, а это значит, что цветной акцент не будет бросаться в глаза. Со стороны это будет восприниматься как оригинальное арт-решение.

Красные губы + пастельная дымка

Удачным будет дуэт красной помады с цветами хоть и контрастными, но все же уступающими ей в яркости. Речь идет о пастельных оттенках, например, голубом, сиреневом, розовом, мятно-зеленом. Растушуй их на веках так, чтобы покрытие получилось полупрозрачным. Оно безусловно будет заметным, но гармонию в образе не нарушит — для этого ему не хватит насыщенности.

Красные губы + смоки в уголках глаз

Даже тени кричащих оттенков не дадут «ой-эффекта», если нанести их не по всей поверхности век, а только у внутренних уголков глаз. При этом важно их хорошенько растушевать, чтобы цвет на границе нанесения сливался с кожей. Если добавить к этой дымке черные стрелки, образ приобретет более классический вид.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала makeup.ru.