Gucci открыли выставку в честь сотрудничества с Бьорк 

В Gucci Garden — музее бренда, полгода назад открывшемся после реновации — стали доступны для публики новые выставочные залы. Первой там разместилась выставка, посвященная сотрудничеству Gucci с певицей Бьорк: креативный директор бренда Алессандро Микеле создал наряды для ее клипа «The Gate». Главный объект — люминисцентное платье: на него ушло 550 часов работы (и еще 320 часов заняла вышивка), 5 метров тонкого плиссированного переливающегося ПВХ и 20 метров органзы с люрексом, крепдешина и шелкового трикотажа. Также на выставке представлены фантазийные маски, созданные художником Джеймсом Мерри, и книги, расскзывающие о референсах к клипу и платью.