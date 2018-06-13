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Gucci открыли выставку в честь сотрудничества с Бьорк
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Gucci открыли выставку в честь сотрудничества с Бьорк 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
В Gucci Garden — музее бренда, полгода назад открывшемся после реновации — стали доступны для публики новые выставочные залы. Первой там разместилась выставка, посвященная сотрудничеству Gucci с певицей Бьорк: креативный директор бренда Алессандро Микеле создал наряды для ее клипа «The Gate». Главный объект — люминисцентное платье: на него ушло 550 часов работы (и еще 320 часов заняла вышивка), 5 метров тонкого плиссированного переливающегося ПВХ и 20 метров органзы с люрексом, крепдешина и шелкового трикотажа. Также на выставке представлены фантазийные маски, созданные художником Джеймсом Мерри, и книги, расскзывающие о референсах к клипу и платью.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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