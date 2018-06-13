Новую модель часов Chanel впервые покажут в Москве

МОСКВА. 13 июня. / ТАСС /. Chanel выбрала Москву для премьеры новых часов Code Coco. Об этом сообщил московский бутик Aizel, в котором пройдет презентация.

"Для нас большая гордость, что Aizel уже во второй раз удостоен чести быть выбранным Chanel для презентации своей новой модели часов", — приводятся в сообщении слова основательницы бутика Айсель Трудел

Часы Code Coco в черной керамике будут представлены в московском магазине эксклюзивно с 21 по 30 июня 2018 года. По мнению экспертов, решение Chanel представить новую модель именно в Москве говорит о растущей роли российской столицы в мировой fashion-индустрии.