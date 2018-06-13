Ещё
Новую модель часов Chanel впервые покажут в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую модель часов Chanel впервые покажут в Москве 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА. 13 июня. /ТАСС/. Chanel выбрала Москву для премьеры новых часов Code Coco. Об этом сообщил московский бутик Aizel, в котором пройдет презентация.
"Для нас большая гордость, что Aizel уже во второй раз удостоен чести быть выбранным Chanel для презентации своей новой модели часов", — приводятся в сообщении слова основательницы бутика Айсель Трудел.
Часы Code Coco в черной керамике будут представлены в московском магазине эксклюзивно с 21 по 30 июня 2018 года. По мнению экспертов, решение Chanel представить новую модель именно в Москве говорит о растущей роли российской столицы в мировой fashion-индустрии.
ТАСС: последние новости
Распродажа драгоценностей из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров принесла $20 млн В показе DOSSO DOSSİ приняла участие Пэрис Хилтон В библиотеке Мурманска создали самую полную цифровую краеведческую коллекцию о регионе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот13
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»11
Сексуальные жены миллиардеров1
Нюша об ужасающих изменениях во внешности2
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение