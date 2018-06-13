Givenchy оденет Бейонсе и Джея Зи для их мирового турне

Парижский бренд Givenchy оденет Бейонсе и Джея Зи для их мирового турне On the Run II, первый концерт в рамках которого уже прошел в столице Уэльса Кардиффе 6 июня. Креативный директор бренда Клэр Уэйт Келлер создаст уникальные наряды для звездного дуэта.

Известно, что вдохновением для костюмов станет весенне-летняя коллекция Haute Couture collection. Клэр будет использовать ручную вышивку, узоры из кристаллов и различные эксклюзивные детали из коллекции. На концерте в Кардиффе финальный образ Бейонсе также был создан Келлер — певица вышла на сцену в боди с черным бантом в сочетании с длинной съемной юбкой, расшитой кристаллами.

Напомним, что тур пройдет в пятнадцати городах Европы, среди которых — Амстердам, Берлин, Рим, Париж и Ницца. Затем Бейонсе и Джей Зи выступят в городах Северной Америки, а последний концерт On the Run II пройдет 2 октября в Ванкувере.