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Givenchy оденет Бейонсе и Джея Зи для их мирового турне
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Givenchy оденет Бейонсе и Джея Зи для их мирового турне 

Fancy Journal 35 минут назад
Фото: Fancy Journal
Парижский бренд Givenchy оденет Бейонсе и Джея Зи для их мирового турне On the Run II, первый концерт в рамках которого уже прошел в столице Уэльса Кардиффе 6 июня. Креативный директор бренда Клэр Уэйт Келлер создаст уникальные наряды для звездного дуэта.
Известно, что вдохновением для костюмов станет весенне-летняя коллекция Haute Couture collection. Клэр будет использовать ручную вышивку, узоры из кристаллов и различные эксклюзивные детали из коллекции. На концерте в Кардиффе финальный образ Бейонсе также был создан Келлер — певица вышла на сцену в боди с черным бантом в сочетании с длинной съемной юбкой, расшитой кристаллами.
Напомним, что тур пройдет в пятнадцати городах Европы, среди которых — Амстердам, Берлин, Рим, Париж и Ницца. Затем Бейонсе и Джей Зи выступят в городах Северной Америки, а последний концерт On the Run II пройдет 2 октября в Ванкувере.
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