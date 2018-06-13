Alena Akhmadullina Resort 2019

Дизайнер Алена Ахмадуллина продолжает рассказывать сказки. Лукбук коллекции Resort 2019 посвящен легенде о леди Годиве. Мотивы средневековья, окутанного одновременно жестокостью и романтизмом, нашли отражение в силуэтах, принтах и деталях коллекции.

Стилистика коллекции — баланс между историческим костюмом и актуальным спортивным направлением. Дизайнер играет с вышивками и фактурами, делает современными бальные платья той эпохи, шьет комбинезоны из денима, облачает моделей в мини-юбки и модные пижамные комплекты. Скрестив средневековую романтику со спортивной стилистикой — накладные карманы, паты, застежки-молнии, характерные формы — бренд добился ощущения остроты в прочтении этих двух трендов.

Что характерно, в коллекции не используется напрямую образ леди Годивы. Она скорее посвящена окружению персонажа. Поэтому на вышивках вы видим львов, единорогов, чертополох, облака и солнце. Солнцу же посвящена и круглая форма очков.

Не обошлось в коллекции и без традиционных для бренда Alena Akhmadullina меховых изделий, вновь выполненных в сложной технике инкрустации.

Цветовая гамма коллекции по-летнему яркая и свежая.

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Фото: пресс-служба/Юрий Тресков