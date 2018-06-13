Британские строители ходят на работу в женских нарядах

Не стоит запрещать мужчинам носить шорты на работе. Потому что тогда они психанут и придут на работу в юбках. Не в килтах, а именно в юбках! Так поступили строители из графства Суррей, что в старушке Англии. Сделали они это не для того, чтобы ощутить щекочущую прохладу между ног, а чтобы сфотографироваться и высмеять новые правила безопасности и здоровья, которые запрещают надевать шорты в рабочее время, даже если на улице очень жарко. Про женскую одежду в правилах ничего сказано не было, вот они и «одолжили» наряды у своих жен. Причем один из работяг по имени Саймон Майлз признался, что в джинсовой юбке ему даже удобнее, чем в обычных джинсах. Кто-нибудь, предупредите семейство Майлзов о том, что с таких невинных шуток начинаются большие проблемы в семье!

Кстати, вдохновили мужиков на подобный флешмоб школьники, которые тоже надели юбки в ответ на запрет носить шорты в школе. Идея не нова, но у строителей получилось ярче, нелепее и для кого-то, возможно, сексуальнее. Во всяком случае, фотографии 40-45-летних мужиков в женских нарядах выглядят достаточно забавно. Как видим, для англичан шорты — достаточно больная тема. Но в то же время для них жарой считаются 26 градусов. Слышали бы это работяги из Волгоградской области, Краснодарского края и других южных регионов страны, которые и в 40-градусное пекло вкалывают в штанах, — подняли бы, наверное, мужиков на смех!