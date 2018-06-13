Выглядеть молодо, а не молодиться: где проходит грань?

Неудачная цветовая гамма

Самая большая ошибка многих женщин после 40 лет — это неудачная цветовая гамма всего гардероба. Если одни считают, что пора уже носить только все темное и неброское, то другие внезапно останавливаются на неоновых кричащих цветах, чтобы казаться моложе. Подобные крайности всегда старят и выглядят нелепо. Как лучше? Стилисты советуют вводить яркие оттенки дозированно и все-таки отказаться от кислотных цветов, тем более не стоит комбинировать их между собой. Беспроигрышно смотрится одежда светлых природных (бежевый, небесно-голубой, лавандовый) и пастельных тонов. Любой ансамбль освежит вещь кораллового или светло-бирюзового оттенка. В качестве основы выбирайте одежду спокойных оттенков. Например, светлые юбку и свитер от магазина Sportalm. Они создают гармоничное сочетание, которое можно освежить ярким аксессуаром.

Свитер Sportalm, цена: от 19 826 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Юбка Sportalm, цена: от 19 420 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Навязчивый принт

Крупная клетка всех цветов радуги, слишком контрастная широкая полоска, сочетание нескольких активных принтов сразу — это все напоминает детский костюм Петрушки. Платье с птичками или футболку с ананасами тоже лучше оставить для подростков, которые ищут себя. Как лучше? Летом хороши блузы и платья с нежным цветочным узором, модели в тонкую полоску, мелкий горох или с этническими мотивами. Прекрасный вариант — легкие блузы с небольшими цветочными узорами от бутика эксклюзивной дизайнерской одежды Michal Negrin.

Блузка «Джули», цена: от 30 100 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Блузка «Зоя», цена: от 20 950 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92 Сложные фасоны

Оборки, рюши, банты, воланы, пайетки и другие элементы декора выглядят хорошо только в небольших количествах. Если они в избытке, то превращают образ в кричащий, а женщину — в павлина. Кроме того, декор добавляет ненужных объемов и отвлекает внимание от человека в целом. Как лучше? Строгие линии, простые силуэты и классический крой — вот что подчеркнет достоинства вашей фигуры и поможет сбросить несколько лет. Советуем примерить блузу простого кроя и прямой кардиган от магазина Trolls. Эти вещи помогут составить элегантный образ на каждый день.

Блузка Whitmore Mid Blue​, цена: от 5 460 руб.,

заказать: +7 (495) 740-90-58 Кардиган Sheild Knit​, цена: от 14 690 руб.,

заказать: +7 (495) 740-90-58 Рваные джинсы

Во-первых, рваные джинсы уже вышли из моды, а во-вторых, излишние потертости, вышивка, аппликации и другие декоративные элементы уместны только до 40 лет. Если вы старше (и ваш возраст легко угадывается), то окружающим будет казаться, что вы приобрели такую пару во времена своей юности и продолжаете носить до сих пор. Как лучше? Актуальными будут джинсы bootcut, модели с прямыми или слегка зауженными штанинами и средней или высокой посадкой. Главное — они должны подходить вам по типу фигуры и не слишком бросаться в глаза. Кеды по любому случаю

Нельзя категорично сказать, что после определенного возраста кеды надо выбросить и никогда больше не носить, но если хотите выглядеть стройнее (а значит, и моложе), то стоит найти им альтернативу. Особенно когда речь идет о джинсах или комбинезонах из денима — в дуэте с кедами они создают образ дерзкого подростка. Как лучше? Элегантнее смотрятся лодочки, оксфорды или лоферы. Например, присмотритесь к моделям от магазина El Tempo. Обувь из натуральной кожи практична, удобна для долгих прогулок и подойдет для повседневного образа.

Полуботинки El Tempo, цена: от 3 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Полуботинки El Tempo, цена: от 7 490 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04 Колготки с принтом

Не стоит впадать в крайности и экспериментировать с принтованными моделями, это лишнее. Как лучше? Черные плотные колготки — это вещь must-have в гардеробе каждой женщины. В комплекте с обувью в тон они вытягивают силуэт, делают ноги изящными и подчеркивают плавные природные изгибы. Тот случай, когда даже юбка или платье до середины бедра смотрятся элегантно и стильно. Вычурная сумка

Сумка — это одна из тех вещей, которая поможет выглядеть дорого и статусно, если правильно ее выбрать. После 30 не стоит ходить на работу с рюкзаком, если это не стильная кожаная модель, а после 40 лет лучше отказаться от больших сумок с надписями и изобилием декоративных элементов. Как лучше? Секрет заключается в компактных сумках жесткой формы, возможно, со вставками из кожи нескольких оттенков. И подбирать сумку под цвет обуви уже давно дурной тон. Вы вольны выбирать сумку такого цвета, который вам понравится! В огромном ассортименте магазина «Три сундука» вы точно найдете модель нужного размера, фасона и цвета.

Сумка Alliance​, экокожа, цена: от 930 руб.,

заказать: +7 (800) 555-69-85 Клатч Alliance​, натуральная кожа, цена: от 1 950 руб.,

заказать: +7 (800) 555-69-85 Изобилие украшений

Фенечки и другие украшения в неисчисляемом количестве — это хорошо для самовыражения школьниц, но не стоит сохранять привычку «надеть все лучшее сразу» в зрелом возрасте. Украшения комплектами, несколько ярких элементов на шее или на одной руке сразу — это перебор, если вы не собираетесь на тематическую вечеринку. Как лучше? Достаточно надеть часы и один крупный браслет, чтобы произвести впечатление. Если верх ансамбля нейтрального оттенка, можно дополнить его колье. Если сомневаетесь, не слишком ли много на вас деталей, то лучше украшать только одну зону: либо шею и уши, либо запястья и пальцы. Прекрасным вариантом в таком случае станут небольшие серьги в сдержанном стиле. Советуем примерить золотые сережки с бриллиантовыми вставками TULUPOV и серебряные пусеты DEN'O.

Золотые серьги с бриллиантами TULUPOV,

заказать: +7 (343) 215-68-80 Серебряные серьги с чернением DEN'O,

цена: от 1 550 руб., заказать: +7 (800) 100-13-73 Эпатажные очки

Супермодные оправы и тонированные цветные стекла — не вариант для женщин, которые ищут способы, как выглядеть моложе своих лет. Да, подобные смелые аксессуары, может, и намекают на готовность все попробовать, но они также привлекают дополнительное внимание к лицу, а значит, к морщинам и возрастным изменениям. Так что эффект получается противоположным. Как лучше? Безошибочным выбором будут оправы классических форм (cat eyes, авиаторы) оттенков драгоценных камней (рубиновый, янтарный, антрацитовый, изумрудный). Странный головной убор

Летом удачный головной убор собирает все элементы аутфита воедино и завершает образ. Юные девушки часто носят повязки-солохи, но на дамах постарше они выглядят смешно. Как лучше? Приветствуются шляпы с полями средней ширины: гаучо, федора, трилби, канотье. Какая одежда помогает всегда выглядеть молодо и стильно:

Шорты Сарафаны Выбор цветов