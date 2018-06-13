Полицейские вернули мексиканскому болельщику пропавшую сумку

Сотрудники полиции на московском метрополитене нашли сумку болельщика из Мексики, пропажу которой мужчина обнаружил на станции «Павелецкая». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мексиканец обратился к полицейским на Замоскворецкой линии и сообщил о пропаже своей сумки с личными вещами. Болельщик предположил, что ее могли украсть. При себе иностранец имел Fan ID. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения.

В результате проверки, полицейские выяснили, что в метро болельщик входил уже без сумки. Коллеги из транспортной полиции на Белорусском вокзале выяснили, что мексиканец оставил сумку в вагоне аэроэксперсса, следующего из аэропорта «Шереметьево» . Сумку сразу же доставили в комнату полиции на «Павелецкой» и вернули ее владельцу.

«Мексиканский болельщик поблагодарил полицейских за оперативность и внимание к его обращению», — отметила Ирина Волк

Москва в преддверии начала чемпионата мира по футболу оказалась заполнена болельщиками из разных стран. В Россию уже прибыли фанаты из Саудовской Аравии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Египта.