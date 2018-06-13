Ещё
Полицейские вернули мексиканскому болельщику пропавшую сумку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские вернули мексиканскому болельщику пропавшую сумку 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники полиции на московском метрополитене нашли сумку болельщика из Мексики, пропажу которой мужчина обнаружил на станции «Павелецкая». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мексиканец обратился к полицейским на Замоскворецкой линии и сообщил о пропаже своей сумки с личными вещами. Болельщик предположил, что ее могли украсть. При себе иностранец имел Fan ID. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения.
В результате проверки, полицейские выяснили, что в метро болельщик входил уже без сумки. Коллеги из транспортной полиции на Белорусском вокзале выяснили, что мексиканец оставил сумку в вагоне аэроэксперсса, следующего из аэропорта «Шереметьево». Сумку сразу же доставили в комнату полиции на «Павелецкой» и вернули ее владельцу.
«Мексиканский болельщик поблагодарил полицейских за оперативность и внимание к его обращению», — отметила Ирина Волк.
Москва в преддверии начала чемпионата мира по футболу оказалась заполнена болельщиками из разных стран. В Россию уже прибыли фанаты из Саудовской Аравии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Египта.
360tv.ru: последние новости
Визажист Гоар Аветисян показала жительнице Новороссийска столицу и подарила ей платье Жена принца Гарри задала модный тренд на веснушки Россиянок призвали не спать с иностранцами во время ЧМ‐2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына5
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»75
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот13
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»12
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение