Michael Kors представили круизную коллекцию Resort 2019

Американский модный Дом представил новую круизную коллекцию Resort 2019. Майкл Корс , основатель и креативный директор бренда, посвятил ее своим детским воспоминаниям. Каждый год он, будущий известный дизайнер, проводил лето в Catalina Beach Club на пляжах южного Лонг-Айленда. По словам Корса, он отлично помнит, как его мама и обе тети, одетые в элегантные курортные наряды, специально привезённые с Манхэттена, выходили к коктейлю и прогуливались по территории этого премиального курорта.

Однако полностью предаваться ностальгии дизайнер не стал и синтезировал ретро-мотивы 1960-х годов с актуальными тенденциями, востребованными среди современных клиентов Michael Kors.

Главный цвет нового круизного сезона — насыщенный бирюзовый. В него окрашены воздушные платья-рубашки, свободные сарафаны в клетку, джемперы, стилизованные с прямыми брюками в сине-голубую полоску, худи и объемные сумки— шопперы. На контрасте с ними — скульптурные мини-платья, шорты и пиджаки из серебристо-жемчужной и «золотой» парчи. Их дополняют популярные сегодня сандалии на толстой пластиковой подошве, массивные ожерелья и крупные серьги — кольца.