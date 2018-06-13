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Любовь Толкалина показала слитный купальник, купленный в провинции
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Любовь Толкалина показала слитный купальник, купленный в провинции 

Лиза 30 минут назад
Фото: Лиза
@tolkalinaliubaЛюбовь Толкалина показала слитный купальник, купленный в провинцииЛюбовь Толкалина (40) — обладательница точеной фигуры и разряда кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. Вот только пляжный сезон актриса пока не открыла. Что не помешало ей обновить свою коллекцию купальников. Один из них актриса показала подписчикам в Instagram. Модель, которую выбрала Любовь, декорирована рюшами в области лифа. Такой прием всегда визуально увеличивает грудь. А вырезы по бокам делают талию тоньше — имей в виду! Что касается цвета, то черный является универсальным и хорошо смотрится на загорелой коже. Если пока не можешь похвастаться таковой, присмотрись к ярким моделям.
Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 11 Июн 2018 в 9:33 PDT  К слову, подобный купальник актриса купила в Таганроге, о чем и сообщила в комментариях к посту. К сожалению, затем бывшая супруга Егора Кончаловского отключила возможность комментировать снимок. Под фотографией развернулось бурное обсуждение фигуры Толкалиной и та поспешила лишить хейтеров возможности критиковать ее. Читай также материал о том, какие купальнике в моде этим летом?
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