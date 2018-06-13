Четыре образа для красной дорожки

Это платье модного оттенка томатов черри, приталенное, двухслойное, с прозрачным сетчатым верхом в горох является хитом сезона и прекрасно подойдет для выхода в свет. Вечерний серебристый клатч со стеклярусом идеально дополнит образ.

Макияж выполнен в стиле nude. На все веко наносим светлые пудровые тени, а внешний угол затемняем коричневыми тенями и дополняем легкой черной матовой стрелкой. Низ глаза также подчеркиваем коричневыми тенями. Ресницы красим коричневой тушью. На щеки наносим персиковые румяна. Завершаем образ красной помадой.

Яркое синее платье в пол, облегающее талию и бедра, расширяющееся книзу, прекрасно подчеркивает стройную фигуру. Хрупкость и женственность ему придает отделка из кружева в тон. Клатч из текстурной кожи черного цвета с золотой отделкой прекрасно дополнит образ.

Для данного образа делаем более насыщенный макияж глаз. На внутренний угол глаза наносим черную стрелку и красим ресницы черной тушью. Для идеального тона лица прекрасно подойдет минеральная пудра. На верхние скулы наносим нейтральный хайлайтер, а на нижние — темную пудру. Для бровей используем коричневые тени. Для губ — помаду розового оттенка.

Шелковое платье в пол модного желтого оттенка смотрится женственно и элегантно. Эффектный вырез на платье подчеркивает красоту фигуры, визуально удлиняет шею и делает ее более изящной. Общую картину гармонично дополняет клатч из комбинированной двухцветной кожи.

Для данного образа используем темный макияж глаз, темный каял подводим стрелкой, ярко красим ресницы черной тушью. Для придания объема ресницам и выразительности взгляду наклеиваем пучки ресниц. Брови подводим коричневым карандашом. Используем тональную основу, близкую к цвету кожи. Скулы выделяем бронзовой пудрой и светлым хайлайтером. На губы наносим помаду персикового оттенка.

Кружевное платье-футляр классического черного цвета, полностью расшитое бисером и пайетками, прекрасно подчеркивает фигуру и выглядит невероятно роскошно. Образ дополнил черный клатч прямо-угольной формы со стеклярусом.

Для данного образа использовали макияж в стиле smoky eyes. Все веко покрыли темными тенями, затем вывели стрелку по росту ресниц. Тон подобран под цвет кожи. На верхние скулы наносим светлый хайлайтер. Губы светлые, слегка подчеркнуты розовой помадой.

«При выборе платьев всегда смотрю на ткань, из которой оно сшито. Это для меня очень важно. Еще мне нравятся женственные модели — как раз такие, которые мне подобрала Аника. Вообще, понравились вещи с длиной макси и сочетание необычных цветов и фактур. Это придает изюминку бренду».

Дизайнер Аника Керимова:

«Мне понравилось подбирать образы для Анастасии, она обладает яркой внешностью, которую мы подчеркнули при помощи ярких цветов, декора и аксессуаров, которые актуальны в этом сезоне».

Советы визажистов

Чтобы создать правильный макияж для красной дорожки, у каждого из визажистов есть свои секреты. Если суммировать их знания, то в целом рекомендации выглядят следующим образом:

Подготовить кожу. Примерно за сутки до церемонии стоит сделать маску на Т-зону. Именно она начинает блестеть первым делом при свете фотовспышек, а глина отлично впитывает лишний себум. Отказаться от грима. Не стоит слишком увлекаться плотными текстурами: недостатки кожи вы таким образом все равно до конца не скроете, а вот лицо на фото может выглядеть как маска. Лучше для начала использовать увлажняющий флюид, затем нанести консилер на те зоны, которые нужно скорректировать, а следом — тональный крем прозрачной текстуры. В тональник можно добавить капельку арганового масла — это поможет выровнять светоотражение от ярких лампочек.

Сказать «нет» пудрам со светоотражающими частицами. Все помнят фото с Анджелиной Джоли , когда при свете софитов ее скулы вдруг стали казаться вымазанными в муке. Визажист звезды не учла, что макияж, который отлично выглядит при свете дня, при первой же фотовспышке превратится в нелепицу. Поэтому держитесь подальше от бьюти-средств со светоотражающими частицами.

Заставить волосы светиться. Мерцающая пудра будет отлично смотреться на волосах, придавая им блеск и сияние. Или же можно просто добавить блеска в средства для укладки.

Выбрать правильную помаду. Многие знаменитости предпочитают ярко-алые губы для торжественных церемоний. И правильно делают: в таком случае губы кажутся объемнее, а зубе белее. А вот помады оранжевого или коричневатого оттенка при освещении, напротив, придают зубам желтизну.