12 июня в Нью-Йорке прошла церемония вручения премии Fragrance Foundation Awards.
Торжество в концертном Alice Tully Hall проводила организация The Fragrance Foundation. Премию ежегодно вручают за достижения в области парфюмерии. В этот раз среди звезд, награждавших отличившихся парфюмеров, были супермодель Наоми Кэмпбелл, певица Рита Ора, актриса Нина Добрев. На черной дорожке селебрити сияли ослепительно, однако Наоми Кэмпбелл пора уже отказаться от любви к широким чокерам, буквально «съедающим» ее стройную шею. На церемонию Наоми пришла как раз в таком чокере и в пушистом черно-белом наряде.
А вот Рита Ора предпочла наряд дерзкого цыпленка — ярко-желтое платье Tom Ford с золотыми рукавами и розовый хохолок на голове вызывают исключительно птичьи ассоциации. Впрочем, Оре этот летний образ очень идет.
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Фото:Global Look Press / Nancy Kaszerman, Instagram