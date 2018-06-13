Наоми Кэмпбелл пришла на Fragrance Awards в «съевшем» шею чокере, а Рита Ора — в костюме цыпленка

12 июня в Нью-Йорке прошла церемония вручения премии Fragrance Foundation Awards. Торжество в концертном Alice Tully Hall проводила организация The Fragrance Foundation. Премию ежегодно вручают за достижения в области парфюмерии. В этот раз среди звезд, награждавших отличившихся парфюмеров, были супермодель Наоми Кэмпбелл , певица Рита Ора , актриса Нина Добрев. На черной дорожке селебрити сияли ослепительно, однако Наоми Кэмпбелл пора уже отказаться от любви к широким чокерам, буквально «съедающим» ее стройную шею. На церемонию Наоми пришла как раз в таком чокере и в пушистом черно-белом наряде. А вот Рита Ора предпочла наряд дерзкого цыпленка — ярко-желтое платье Tom Ford с золотыми рукавами и розовый хохолок на голове вызывают исключительно птичьи ассоциации. Впрочем, Оре этот летний образ очень идет. Наряды трансгендерной модели Хари Неф и модели Жозефин Скривер ищи в нашей галерее! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Global Look Press / Nancy Kaszerman, Instagram