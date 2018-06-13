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Levi's открывает в Петербурге сервис кастомизации одежды
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Levi's открывает в Петербурге сервис кастомизации одежды 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В первый день Чемпионата мира по футболу, 14 июня, в Петербурге откроется Levi’s Tailor Shop и Levi’s Print Bar. Первый расположится в ТРК «Гранд Каньон» и будет менять длину одежды, добавлять клепки и делать нашивки с хипстерской матрешкой, хохломской росписью, золотыми куполами и надписью «From Russia with love», выпущенными специального к ЧМ-2018. Второй обоснуется в ТРЦ «Галерея» и сделает любой принт по желанию клиента за несколько минут. Главное — принести с собой или купить в магазине Levi’s фирменную джинсовку, брюки или футболку. Напомним, раньше сервис кастомизации Levi’s открывался в Петербурге временно, в формате pop-up. Так, в сентябре прошлого года Levi’s Tailor Shop работал только один день и декорировал вещи дизайнерскими патчами и рисунками.
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