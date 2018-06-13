Леди Годива, 90-е и Лига Плюща в новых лукбуках российских дизайнеров

SPORT ANGEL

90-е не дают покоя нашим дизайнерам. Так, российский бренд спортивной одежды посвящает этой эпохе свою новую коллекцию. В линейке спортивные костюмы из итальянской плащевой ткани и брюки с металлическими заклепками по всей длине — эталоны спортивной моды того времени. Широкие брюки-паруса открывают спортивную голень, а люминесцентные лампасы просто бросают вызов моде.

YULIA PROKHOROVA BELOE ZOLOTO

Ищите идеальные платья для летнего отпуска? Тогда вам точно нужно обратить внимание на новую коллекцию бренда Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Летящие платья, легкие силуэты и пастельные оттенки здесь граничат с романтичными платьями с цветочным принтом, брючными костюмами и яркой палитрой красок — в таких нарядах только в самые жаркие и красивые страны.

ALENA AKHMADULINA

Если бы леди Годива оказалась в России, то она непременно очутилась бы в Царицыно. Именно там и сняли новый лукбук коллекции Resort 2019, на которую дизайнера марки и вдохновила эта легендарная женщина. Как гласит легенда, леди Годива проехала обнаженной на коне по улицам Ковентри, чтобы ее муж снизил непомерные налоги, от которых страдали жители города. Это произошло в эпоху Средневековья — одну из самых жестоких в мировой истории и одновременно наполненную романтизмом и волшебством. Все это нашло отражение в коллекции: в силуэтах, деталях, принтах, декоре и цветовой гамме. Стилистика коллекции — баланс между историческим костюмом и актуальным спортивным направлением.

ROSEVILLE

Интеллектуальный шик и вещи на каждый день подойдут не только для студенток Стэнфорда и Йеля, но и для жительницы большого города, которая хочет выглядет презентабельно и шикарно. Привычный трикотаж, свойственный ДНК бренда, дополняют и новые материалы: в коллекции появились платья и костюмы из мериноса, новые модели свитеров. Главное нововведение сезона — вещи из эко-кожи: плиссированная юбка миди и тренч из эко-кожи. Блэр Уолдорф и Серена Ван дер Вудсен оценят!

YANA MARKOVA

А дополнить все вышеперечисленные наряды помогут правильные аксессуары и украшения. А если это такие броши, как у Yana Markova, то они претендуют на роль главного акцента любого лука. Крупные украшения (не менее 20 сантиметров) выполнены в виде цветов черемухи, цветущей вишни, соцветий остролистной хризантемы и хрупких полевых цветов. Авторские броши ручной работы выполнены в 3D объеме. В работе дизайнер использует бижутерный сплав с гальваническим покрытием, аксессуары инкрустированы чешским стеклом. В некоторых моделях используется японская бумага.