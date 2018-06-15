Ещё
«Туфли напоминают бананы»: Глюкоза удивила поклонников необычной обувью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Туфли напоминают бананы»: Глюкоза удивила поклонников необычной обувью 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Глюкоза появилась на светском мероприятии, посвященном грядущему фестивалю «Жара», в туфлях, которые напомнили ее поклонникам бананы. Не все смогли оценить оригинальный выбор артистки по достоинству.
Наталья Чистякова-Ионова, выступающая на сцене под псевдонимом Глюкоза, недавно отметила свое 32-летие. Мама двоих детей и примерная жена бизнесмена Александра Чистякова прекрасно выглядит, и некоторые даже были удивлены, что ей уже за 30. Наталья любит демонстрировать свои прелести и не перестает удивлять поклонников неординарными образами и аксессуарами. Так, на днях Чистякова-Ионова появилась на вечеринке, предваряющей музыкальный фестиваль «Жара», в желтом платье на длинных бретельках. Наряд одновременно демонстрировал стройные ноги Натальи и ее красивую грудь. Дополнили образ очень маленькая сумочка желтого цвета и туфли необычной формы такого же оттенка.
Подписчики Глюкозы решили, что ей стоило разбавить желтое платье аксессуарами других цветов. А необычные туфли и сумочка и вовсе вызвали недоумение у большинства поклонников певицы. «Все желтое — перебор, тем более ей не идет этот цвет» «Что за сумочка из детского мира?» «Туфли будто на пять размеров больше»
«Это, наверно, очень модные туфли, но мне напоминают бананы» «Странный наряд: ощущение, что подол подняла и пришила наспех спереди» Наталья Чистякова-Ионова — одна из тех звезд, которые обожают свежие модные веяния и сразу примеряют на себя стильные новинки. Так, недавно Глюкоза появилась на светском мероприятии в «голом» жакете, чем привлекла к своей персоне повышенное внимание. Если истинные поклонники с радостью наблюдают, как их любимица демонстрирует стройные ноги и другие части тела, то недовольные критики не устают повторять, что Чистяковой-Ионовой пора бы повзрослеть и одеваться в более солидные наряды. Но Наталья их не слушает и продолжает без тени стеснения публиковать снимки в Инстаграме в кружевном нижнем белье.
Eva.ru: последние новости
«Стилист зря ест свой хлеб»: платье Анны Семенович подчеркнуло ее недостатки «Ей сложно выглядеть роскошно»: модный наряд Светланы Бондарчук не произвел впечатления «Что Меладзе в ней нашел?»: чудной образ Альбины Джанабаевой вызвал недоумение
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович обдурила всех своей грудью22
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место22
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму61
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл46
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда126
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:37
Как выглядят модели с необычной внешностью
Красота Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
00:58
Семенович обдурила всех своей грудью
Звёзды
10:21
Факты о кариесе, которые скрывают
Здоровье
09:45
Продукты из СССР, которые мы потеряли навсегда
Еда
03:54
В Сети обсуждают возвращение Булановой к бывшему
Звёзды
04:39
Глупые детские имена, которые запретил суд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение