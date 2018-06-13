Водянова прогулялась по Парижу в туфлях-пакетах

То, что нужно в дождливое лето.

Погода в эти дни не балует нас теплом не только в российской, но и во французской столице. Как тут одеться и практично с одной стороны, и красиво — с другой? Интересный выход из этого положения нашла наша Наталья Водянова — на то она и супермодель. Красавица прогулялась по Парижу в элегантных розовых туфлях на шпильках… завернутых в полиэтиленовые пакеты. А что, зато не намокнут!

То есть так может показаться неискушенному в вопросах моды человеку на первый взгляд. А на самом деле это, конечно же, не натянутые на ноги пакеты, а задумка дизайнера. «етящей походкой я вышла из мая. И строго по пешеходному переходу направилась из Парижа в Москву! Матч состоится при любой погоде!» — весело подписала снимок Наталья и набрала сотни восторженных комментариев. Похвалы удостоились и вкус Водяновой, и ее умение находить неожиданные вещи даже в видавшей всякое модной индустрии.

Отметим, что звезда уже в Москве и вовсю готовится к матчу-открытию домашнего чемпионата мира, на котором своим образом она наверняка еще раз приятно удивит поклонников футбола и прекрасного со всего мира.

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