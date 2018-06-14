В Bottega Veneta сменится креативный директор

Креативный директор Bottega Veneta Томас Майер покинет марку после 17 лет работы. Об этом говорится в официальном сообщении концерна Kering, владеющего Bottega Veneta. Кто займет должность Майера, пока не сообщается.

Томас Майер — немецкий дизайнер. Он окончил Chambre Syndicale de la Haute Couture (Школа при парижском Синдикате высокой моды), затем работал в Guy Laroche, Sonia Rykiel, Revillon и Hermès, где девять был дизайнером женской одежды. В Bottega Veneta его пригласили в 2001 г. на должность креативного директора. Тогда у марки существовала только линия аксессуаров, в 2005 г. Майер создал первую женскую коллекцию одежды, в 2006 г. — мужскую. Сейчас под брендом Bottega Veneta выпускаются кожаные аксессуары, ювелирные украшения, мебель, багаж, фарфор, оптика, парфюмерия и часы. В 1997 г. дизайнер основал собственный бренд Tomas Maier, соинвестором которого в 2013 г. стал Kering.

О причинах прекращения работы Майера Kering не сообщает. Вероятно, поводом могла стать стагнация продаж, предполагает издание Business of Fashion. В 2001-2011 гг. марка показывала феноменальный рост: продажи выросли на 800% и преодолели планку в $1 млрд Однако с 2015 г. показатели Bottega Veneta стали ухудшаться. Это могло быть связано с общим изменением моды и интереса покупателей: респектабельная и сдержанная стилистика Bottega Veneta заметно отличается от стилистики текущих лидеров Kering Gucci и Balenciaga, ориентированных на миллениалов.