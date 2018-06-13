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Книжный рынок Донецка: дорого, мало, но читают
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Книжный рынок Донецка: дорого, мало, но читают
Украина.ру
1 час назад
Женский форум
Фото:
Украина.ру
Несмотря на войну, дончане продолжают покупать литературу и читать.
Изменились ли их вкусы? Что нынче в моде?
Об этом подробнее в нашем репортаже.
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