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Книжный рынок Донецка: дорого, мало, но читают
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Книжный рынок Донецка: дорого, мало, но читают 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Несмотря на войну, дончане продолжают покупать литературу и читать.
Изменились ли их вкусы? Что нынче в моде?
Об этом подробнее в нашем репортаже.
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